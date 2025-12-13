Ventimiglia applaude 'Babbo Natale ai tempi di TikTok': spettacolo tra tradizione e modernità, domani replica a Vallecrosia Alta

Un successo oggi e replica domani, domenica, a Vallecrosia Alta. 'Babbo Natale ai tempi di TikTok', spettacolo messo in scena oggi ai Giardini Reggio di Ventimiglia, è stato seguito da una cinquantina di bambina ed altrettanti e più fra genitori e nonni. D’altra parte la pièce scritta da Maura Polito per la regia di Silvia Villa cui ha collaborato anche l’autrice aveva proprio il pregio di divertire grandi e piccini con un livello di lettura, almeno per gli adulti, che andava ben oltre il messaggio puramente ricreativo destinato ai più piccoli. Ecco allora, attraverso cinque stazioni, un Babbo Natale che si vuole modernizzare, si taglia la barba, mette a dieta e licenzia gli elfi, che gli fabbricavano i giocattoli, abolisce le classiche letterine, vuole essere contattato per mail e, per inviare i doni, intende ricorrere ad Amazon… Ma andrà proprio così? In scena, oltre alle stesse Polito e Villa, Valentina Bruno, Matteo Cassini, Luciano De Stefanis, Veronica Pelle, Graziella Tufo e Fabio Vicari. Attori provenienti da diverse formazioni: SpacciAttori di Sogni e FormAzione Lab-Teatro della Luna. Domani, domenica, replica a Vallecrosia Alta con partenza alle 15 da Piazza del Popolo. Ingresso gratuito.