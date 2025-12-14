 / Teatro e cinema

Ventimiglia, in tanti nei giardini pubblici per lo spettacolo teatrale itinerante "Il Natale ai tempi di Tik Tok" (Foto)

Un successo l'evento portato in scena dagli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna e scritto da Maura Polito con la regia di Silvia Villa

"Il Natale ai tempi di Tik Tok" diverte ed emoziona grandi e piccini ai giardini pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia. E' stato un successo il brillante spettacolo teatrale itinerante a ingresso gratuito proposto ieri pomeriggio dagli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna e scritto da Maura Polito con la regia di Silvia Villa.

In modo giocoso e partecipe lo spettacolo ha offerto spunti di riflessione sull’oggi, sull’impatto che la modernità, i social e la realtà virtuale stanno avendo o potrebbero avere sul Natale. Al termine dello spettacolo, è stata offerta da parte del Comune una golosa merenda a cura di Devid Fiori e Bruno Ramon. "E' stato un grande successo" - commenta l'assessore Serena Calcopietro - "I tanti presenti si sono divertiti. Sono molto soddisfatta".

Oggi pomeriggio, alle 15, lo stesso spettacolo verrà portato in scena nel centro storico di Vallecrosia.

Elisa Colli

