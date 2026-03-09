Vallecrosia celebra l'8 marzo con "Da donna a donna. Pensieri e parole di e per donne stra-ordinarie" (Foto)

Vallecrosia celebra la Giornata internazionale della donna con un reading teatrale-letterario a cura di Silvia Villa, arricchito dall’esposizione delle opere a china su carta dell’artista Daniela Lavagna. Ieri, alla biblioteca civica, è, infatti, andato in scena "Da donna a donna. Pensieri e parole di e per donne stra-ordinarie".

Uno evento che ha fatto riflettere sull'universo femminile ed emozionare il numeroso pubblico presente. Per l'occasione si sono esibiti Silvia Villa ed Erika Rotandaro con la partecipazione di Annalisa Ingrosso, Evelina Liverini, Federica Bruno, Lucia Lombardi, Marina Pratelli, Moreno Campodoni di FormAzione lab Teatro della Luna e con Maura Polito.

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale, che ha contribuito alla realizzazione di questo evento, erano presenti il sindaco Fabio Perri e l’assessore alla Cultura Rosa Rosella Muratore. "Un bellissimo momento per la Festa Internazionale della Donna" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Presso la biblioteca di Vallecrosia si è tenuto un emozionante e significativo incontro insieme a Silvia Villa e al Teatro Stabile della Luna di Vallecrosia. Abbiamo preso parte a una serie di letture teatrali che hanno saputo emozionare e far riflettere, portando alla luce l’importanza delle donne e il loro valore, ieri come oggi e sempre. Momenti come questi ricordano quanto sia fondamentale continuare a dare voce, spazio e riconoscimento al valore delle donne".