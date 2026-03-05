Ventimiglia, conclusa la rassegna teatrale "Sipario d'Autore"

Si è appena conclusa la rassegna teatrale “Sipario d’Autore”, un appuntamento culturale che ha saputo conquistare il cuore dei ventimigliesi, emozionare il pubblico e avvicinare sempre più cittadini al mondo del teatro.

L’edizione appena terminata ha confermato l’entusiasmo e la partecipazione della comunità, registrando una presenza costante e un forte coinvolgimento del pubblico in ogni appuntamento in cartellone. La rassegna si è articolata in 5 spettacoli, offrendo un percorso artistico ampio e trasversale: si è passati dalla commedia alla commedia dell’arte, dalla satira fino alla divulgazione scientifica, dimostrando come il teatro possa essere al tempo stesso intrattenimento, riflessione e strumento di conoscenza. Nel corso della stagione si sono inoltre registrati 3 spettacoli sold out, a testimonianza del forte interesse suscitato dalla rassegna.

Particolarmente significativo il dato relativo alla campagna abbonamenti: la vendita degli abbonamenti per l’intera stagione teatrale ha fatto registrare un incremento del 70% rispetto allo scorso anno, segno tangibile di una crescente fiducia e di un rinnovato interesse verso l’offerta culturale cittadina. Altrettanto rilevante è stata la presenza di molti giovani e giovanissimi, segnale incoraggiante di un rinnovato avvicinamento delle nuove generazioni al teatro e alla cultura dal vivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Flavio Di Muro: ‘Sipario d’Autore’ si conferma un fiore all’occhiello per la nostra città. La cultura ed il Teatro rappresentano un elemento fondamentale di crescita, condivisione ed identità. Vedere il teatro animarsi serata dopo serata è motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione. Continueremo a portare avanti iniziative che rafforzano il legame tra la cittadinanza e il mondo dello spettacolo e del teatro.

Parole di entusiasmo anche da parte dell’Assessore alla Cultura, Serena Calcopietro: “Questa rassegna ha creato un ponte tra il palcoscenico e la città, coinvolgendo spettatori di tutte le età e avvicinando nuovi pubblici al teatro. È il risultato di un lavoro attento e condiviso, che punta sulla qualità e sulla valorizzazione dell’offerta culturale. “Sipario d’Autore” si chiude così come una vera e propria festa della cultura, capace di riempire non solo la sala teatrale, ma soprattutto i cuori dei cittadini, rafforzando il senso di appartenenza e confermando Ventimiglia come città viva, dinamica e sempre più protagonista nel panorama culturale del territorio.”