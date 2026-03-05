Sanremo, al via la rassegna “Dalla Resistenza alla Repubblica”: incontri tra storia, libri e memoria

Dopo aver ricordato lo scorso anno gli 80 anni della Liberazione, torna a Sanremo la rassegna “Dalla Resistenza alla Repubblica – Storia, territorio, letteratura”, dedicata quest’anno all’anniversario della nascita della Repubblica italiana, con il ricordo del primo voto libero, del primo voto delle donne e del referendum tra monarchia e repubblica che segnò l’avvio del nuovo assetto democratico del Paese.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia, dall’ANPI provinciale e dalla Federazione Operaia Sanremese, con la cura di Daniela Cassini. Tutti gli incontri si terranno nella sede della F.O.S. in via Corradi 47.

La rassegna si aprirà il 6 marzo alle 17 con un appuntamento dedicato alle donne: la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenterà il libro Quando gli alberi parlano (Castelvecchi editore), che racconta la storia di Antonia, ambientata in un paese dell’entroterra ligure durante la Resistenza. Insieme all’autrice interverranno Laura Amoretti e la scrittrice Raffaella Ranise.

Il 20 marzo alle 17 Paola Maccario e lo storico Paolo Veziano presenteranno il volume Francesco Maccario internato militare italiano – Diario (Fusta Editore), dedicato alla drammatica esperienza degli oltre 650mila internati militari italiani durante la Seconda guerra mondiale. Sarà presente anche Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia.

Il 10 aprile alle 17 la giornalista Lorella Beretta, voce di Radio Popolare e collaboratrice di Radio Svizzera Italiana, presenterà il libro La luna al suo comando (Castelvecchi Editore), con prefazione di Liliana Segre e nota introduttiva di Gianfranco Pagliarulo. Il volume racconta la storia di disobbedienza dell’antifascista ultracentenario Felice Magliano. L’incontro sarà introdotto da Amelia Narciso.

La rassegna si concluderà il 24 aprile con la presentazione del libro Per una pedagogia della Resistenza (Conoscenza Edizioni), a cura di Antonio Bettoni e Dario Missaglia. L’incontro sarà dedicato all’esperienza educativa dei Convitti Scuola della Rinascita nel dopoguerra, tra cui il Convitto Scuola Luigi Nuvoloni di Sanremo, ospitato a Villa Clara in via Carducci tra il 1946 e il 1950. Saranno presenti, tra gli altri, Dario Missaglia, Marino Alberi, Milvia Ghiglione, Giovanni Rainisio e Daniela Cassini, curatrice dei testi di ricerca dedicati al convitto sanremese.