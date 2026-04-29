Sanremo, all’Ariston arriva “Cinema ad Alta Quota”: quattro mercoledì dedicati alle grandi storie di montagna

Per il mese di maggio, l’Ariston di Sanremo presenta la rassegna cinematografica “Cinema ad Alta Quota”, un viaggio attraverso alcune delle più straordinarie storie legate al mondo della montagna, tra avventura, sfida e riflessione. La rassegna si articolerà in quattro appuntamenti, in programma ogni mercoledì di maggio, proponendo al pubblico film e documentari di forte impatto visivo ed emotivo, capaci di raccontare l’alpinismo e la natura da prospettive diverse.

Il programma:

• Mercoledì 6 maggio – K2 – La Grande Controversia

Nel suo primo documentario destinato al grande schermo, l’icona dell’alpinismo Reinhold Messner affronta con coraggio uno dei capitoli più controversi della storia dell’alpinismo italiano: la spedizione al K2 del 1954. Attraverso immagini d’archivio suggestive e una narrazione intensa, Messner ricostruisce gli eventi che portarono alla conquista della seconda vetta più alta del mondo, mettendo in luce le tensioni e le polemiche che seguirono.

• Mercoledì 13 maggio – Hermann Buhl: Oltre ogni cima

Il 3 luglio 1953, Hermann Buhl compie una delle imprese più straordinarie nella storia dell’alpinismo: la prima ascensione solitaria e senza ossigeno del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo. In 41 ore di traversata, Buhl sfida l’ignoto, la fatica estrema e la solitudine, segnando un punto di svolta nell’alpinismo moderno.

• Mercoledì 20 maggio – Ski – Il più grande skitour di sempre

Due amici di infanzia, molto diversi tra loro, si uniscono per affrontare l’impresa impossibile del più grande tour sugli sci mai realizzato.

• Mercoledì 27 maggio – Marmolada 03.07.22

Un’opera toccante dedicata alla tragedia della Marmolada del 2022, che offre uno sguardo umano e riflessivo sugli eventi, mettendo al centro le storie delle persone coinvolte e il delicato equilibrio tra uomo e montagna.

Per ulteriori dettagli sulla programmazione e sugli orari, è possibile consultare il sito ufficiale: www.aristonsanremo.com.



