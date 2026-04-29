Meditaggiasca 2026: a Taggia la storia del Ponente rivive con il libro di Fulvio Del Monte

Alla 13ª edizione di Meditaggiasca, la cultura e la memoria del territorio diventano protagoniste con un appuntamento di grande valore storico. Venerdì 1 maggio alle ore 15:00, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Le Valli di Oneglia e del Maro. Personaggi, storie e curiosità”. Autore dell’opera è il professor Fulvio Del Monte, che conduce il lettore in un viaggio affascinante tra le vallate del Ponente ligure. Il volume restituisce un patrimonio fatto di racconti, figure storiche e tradizioni, offrendo uno sguardo approfondito su territori che hanno contribuito in modo significativo all’identità culturale della regione.

Il libro, pubblicato da Antea Edizioni di Angelo Giudici, rappresenta un prezioso strumento di valorizzazione della memoria locale, perfettamente in linea con lo spirito della rassegna, da sempre impegnata nella tutela delle radici e delle tradizioni del territorio. A dialogare con l’autore sarà l’illustre professor Alessandro Carassale, docente dell’Università di Genova e presidente del CeSVin. Figura di riferimento a livello internazionale, Carassale offrirà una lettura autorevole e contestualizzata delle vicende narrate, collegandole alle dinamiche storiche, economiche e sociali del Ponente ligure.

L’incontro si preannuncia come un momento di approfondimento e scoperta, capace di unire rigore storico e passione per il territorio, valorizzando storie e tradizioni che continuano a definire l’identità ligure.