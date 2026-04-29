Ventimiglia, il 3 maggio “Destinazione Consapevolezza”: camminata esperienziale per la Festa della Mamma tra natura, benessere e solidarietà

Non è il solito volo di linea, ma un viaggio dell'anima quello che si appresta a decollare domenica 3 maggio nella Città del Corsaro. In occasione della Festa della Mamma, l’associazione Noi4You e Sportactive presentano a Ventimiglia un evento che unisce sport, natura e introspezione: la "Destinazione Consapevolezza".

​L'iniziativa, organizzata da Noi4You, sportello d'ascolto e aiuto contro la violenza, sottolinea l'importanza della condivisione e del sostegno reciproco. La partecipazione alla camminata è gratuita, rendendo l'evento accessibile a tutti coloro che desiderano festeggiare la figura materna in modo dinamico e originale. Al termine del percorso, per premiare lo sforzo dei "passeggeri", è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti, un momento conviviale per scambiarsi impressioni e sorrisi dopo il viaggio.

​Un’esperienza immersiva: Cuffie accese e mente aperta. ​Il format, curato da Blufit®, trasforma la classica passeggiata in un'esperienza multisensoriale. Un approccio che mira non solo al benessere fisico, ma a un vero e proprio relax mentale, permettendo ai partecipanti di staccare la spina dalla routine quotidiana.

​Il percorso: Dal Porto alle Calandre

​Il "decollo" è previsto per le ore 10.30 dal Funtanin di Ventimiglia Alta. Da lì, la carovana del benessere si snoderà lungo il suggestivo "Sentiero d'Amare", un itinerario che collega l'eccellenza moderna del porto Cala del Forte con la bellezza selvaggia della spiaggia delle Calandre. Sarà un cammino tra i profumi della macchia mediterranea e il riverbero della roccia dorata che si tuffa nel blu del mare, offrendo scorci panoramici capaci di emozionare e rigenerare lo spirito.

​Info utili e Prenotazioni

​Per garantire la disponibilità delle cuffie bluetooth e il rispetto dell'organizzazione, la prenotazione è obbligatoria.

• ​Quando: Domenica 3 maggio, ore 10:30

• ​Partenza: Funtanin, Ventimiglia Alta

• ​Contatti: WhatsApp 340.1877347

​Un'occasione imperdibile per riscoprire il territorio di Ventimiglia con occhi (e orecchie) nuovi, lasciandosi trasportare in una domenica di puro benessere



