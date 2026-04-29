Seborga torna al Medioevo: rievocazione storica in onore della Principessa Nina in Piazza Martiri Patrioti

Il Principato di Seborga si prepara a fare un tuffo nel passato con un evento dal grande fascino storico e simbolico. Domenica alle 15, piazza Martiri Patrioti si trasformerà infatti in un autentico palcoscenico medievale, accogliendo una suggestiva rievocazione d’epoca. Protagonista dell’iniziativa sarà la Confraternita del Lupo di Montichiari (BS), che darà vita a una rappresentazione capace di riportare in scena atmosfere, costumi e valori del Medioevo. L’evento è organizzato in omaggio a S.A.S. la Principessa Nina, figura centrale nella vita e nella tradizione del Principato.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di celebrare le radici storiche e cavalleresche del territorio, offrendo al pubblico un momento di incontro e condivisione dal forte significato culturale. Come sottolineato dagli organizzatori, si tratta di “un momento di rievocazione e condivisione dal forte valore simbolico”, capace di unire storia, identità e partecipazione.

Il Principato di Seborga invita cittadini e visitatori a prendere parte numerosi a questa manifestazione, che rappresenta un’espressione autentica di tradizione, storia e devozione. Un’occasione unica per vivere, anche solo per qualche ora, il fascino senza tempo del Medioevo nel cuore del borgo.