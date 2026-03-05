Sanremo e Milano unite da cultura e filantropia: il marzo della Fondazione “L’Uomo e il Pellicano”

Prosegue nel mese di marzo l’attività culturale e filantropica della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, realtà del Terzo Settore, fondata nel maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni.

Attiva a Sanremo e operativa a livello nazionale, la Fondazione coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace. Dopo aver realizzato, tra dicembre 2023 e novembre 2025, 10 eventi musicali benefici tra Ponente ligure e Milano – raccogliendo circa 6.000 euro destinati ad AISLA Imperia, ALFaPP, Portami per Mano Onlus Milano e Progetto Itaca Milano OdV – la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS propone per questo mese tre nuovi appuntamenti tra approfondimento culturale e impegno solidale.

Il 12 marzo alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà l’evento culturale “La regalità sacra presso gli antichi Liguri”, con l’antropologo culturale e scrittore Alessio Bellini. Ingresso libero.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento degli usi e delle tradizioni degli antichi Liguri, con un’analisi delle fonti archeologiche e letterarie volta a esaminare il concetto di regalità sacra come possibile chiave interpretativa della loro organizzazione politico-religiosa. Saranno affrontate le principali questioni storiografiche ancora aperte, attraverso una riflessione supportata da evidenze documentarie e modelli antropologici. Presenta e modera l’evento il presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni.

Il 21 marzo alla sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (in via Silvio Pellico, 6) alle ore 16.00 si terrà l’evento culturale “La Musica del Volto”, con il presidente SPI Domenico Esile e il medico chirurgo estetico Florian C. Heydecker e con l’intervento musicale del duo Sofija Dardi e Daniel Leon. Partecipazione su invito con contributo di 10 euro a sostegno delle attività della Fondazione.

L’incontro proporrà una riflessione sul significato espressivo del volto, inteso come elemento identitario e strumento di comunicazione in stretta relazione con la dimensione psichica. Attraverso un’analisi dei tratti somatici, delle espressioni facciali e delle loro implicazioni simboliche, verrà approfondito il tema della percezione di sé e delle motivazioni che possono orientare verso la medicina e la chirurgia estetica. I contenuti saranno sviluppati dai due relatori ospiti nel corso dell’appuntamento. L’evento sarà arricchito da un intervento musicale del duo composto da Sofija Dardi (pianoforte) e Daniel Leon (violino). Presenta e modera l’evento il presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni.

Il 28 marzo alla sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (in via Silvio Pellico, 6) alle ore 10.30 si terrà l’evento musicale benefico “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”. Partecipazione su invito con contributo di 20 euro a sostegno delle attività della Fondazione e di “Portami per Mano Onlus”.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere un progetto di Portami per Mano Onlus, associazione milanese composta da famiglie di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e altre fragilità. L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano in collaborazione con Conflavoro PMI Varese e con il comitato civico MI’mpegno. Partner dell’evento: ‘Center Life’ di Milano.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5x1000. Informazioni sul sito al link: https://www.uomoepellicano.it.