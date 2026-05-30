Eventi letterari, artisti di strada, elettronica, vela e molto altro: un lungo weekend di festa fino al 2 giugno

Bastano pochi giorni di ponte perché la provincia si risvegli con un'energia diversa. Quello che inizia sabato 30 maggio e si chiude martedì 2 giugno — Festa della Repubblica — non è solo un semplice fine settimana allungato. Un arco di tempo abbastanza ampio da contenere quasi tutto: i libri e il mare, la musica classica e quella elettronica, le arti di strada e la poesia dialettale, i burattini argentini e le regate a vela. La provincia di Imperia si sveglia con un'agenda fitta, distribuita da levante a ponente, dall'entroterra alla costa, con una varietà di proposte che raramente si vedono concentrate in così pochi giorni. Il filo rosso che collega tutto? La voglia di uscire, di ritrovarsi, di condividere.

IL CUORE DEL WEEKEND: I GRANDI EVENTI

Imperia, la Fiera del Libro chiude in bellezza - C'è un appuntamento che da venticinque anni segna il calendario culturale della provincia, e quest'anno più che mai merita di essere messo in cima alla lista. Il Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro di Imperia, giunto alla sua 25ª edizione, vive questo fine settimana i suoi ultimi due giorni, il sabato 30 e la domenica 31 maggio, prima di calare il sipario sulla tre giorni che ha portato in città firme, volti noti e dibattiti.

Gli orari sono serrati: sabato dalle 10.30 alle 21.45, domenica dalle 10.30 alle 18.15, con una serie di incontri distribuiti in varie location della città. Il parterre di ospiti è di tutto rispetto. Sul palco si alternano personaggi che provengono da mondi diversi ma che hanno in comune la capacità di fare notizia e di riempire le sale: Stefania Craxi e Luca Palamara per chi ama la politica vissuta dall'interno; Diego Dalla Palma, il guru della bellezza che da anni racconta il suo percorso tra estetica e filosofia di vita; Antonio Razzi, presenza garanzia di aneddoti e leggerezza; Enzo Iacchetti, con la sua verve da intrattenitore navigato; Dario Voltolini, narratore capace di coniugare letteratura e cronaca; Evelina Sgarbi, che porta il cognome pesante con eleganza tutta sua; Antonio Caprarica, giornalista e britannologo per eccellenza; Lorenzo Beccati e Aldo Mola per la saggistica e la storia; e ancora Giulio Maria Geluardi e Paolo De Luca.

Chiusanico (e tutta la Valle Impero): l'Expo compie quattro anni - Se Imperia guarda alla cultura scritta, la Valle Impero punta su quella vissuta, gustata, camminata. L'Expo Valle Impero torna con la sua 4ª edizione, e questa volta si radica a Chiusanico — meglio: a Chiusavecchia, dove gli stand gastronomici aprono già dalla mattina del sabato 31 (con l'inaugurazione ufficiale alle ore 11) e tengono compagnia fino alla mezzanotte e mezza.

Ma dire "stand gastronomici" è riduttivo. L'Expo Valle Impero è un formato che nel tempo si è allargato fino a diventare un format completo: ci sono i laboratori artigianali, le escursioni guidate nei boschi e lungo i sentieri del territorio, i convegni tematici sull'agricoltura e l'ambiente, le degustazioni di olio, vino e prodotti locali, le dimostrazioni pratiche di mestieri antichi, gli spettacoli serali e, per i più piccoli, i giochi di una volta che tornano a vivere nei cortili e nelle piazze dei borghi.

Il tutto si estende fino al martedì 2 giugno, abbracciando l'intero ponte: tre giorni e mezzo in cui la Valle Impero si trasforma in una porta aperta, pronta ad accogliere chi viene dalla costa in cerca di frescura, silenzio e sapori autentici. Il programma completo è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Imperia: vale la pena scorrerlo con calma, perché gli appuntamenti sono tanti e distribuiti su più borghi della valle.

Ventimiglia, nasce "Pagine nel Chiostro": la letteratura incontra la città di confine - C'è un'attesa particolare intorno alla prima rassegna del libro intemelio, che debutta questo fine settimana con un nome evocativo: Pagine nel Chiostro. L'iniziativa si svolge negli spazi storici del Chiostro Sant'Agostino e della Biblioteca Aprosiana Nuova di Ventimiglia, e si estende su due giornate — sabato 30 e domenica 31 maggio — con un programma che coniuga libri, musica corale, poesia dialettale e gastronomia locale.

Il sabato si apre alle 10 con i banchi degli editori e dei librai della zona intemelia, un mercato librario che si propone come presidio culturale in una città che troppo spesso viene raccontata soltanto per i suoi problemi di frontiera. Alle 10.30, alla Biblioteca Aprosiana Nuova, va in scena la presentazione del volume "Ti racconto una Storia", seguito nel pomeriggio dall'apertura della mostra U Giacuré — nome che richiama il concorso di poesia dialettale giunto alla sua 39ª edizione — con la relativa cerimonia di premiazione. Il Chiostro Sant'Agostino si anima poi alle 15.30 con il concerto del Coro Polifonico "Città di Ventimiglia", per chiudere la serata in bellezza, alle 21, con il concerto del Coro ANC - Associazione Nazionale Carabinieri Ventimigliese: due realtà corali radicate nel territorio che si offrono gratuitamente alla cittadinanza. La domenica, invece, è giornata di respiro ancora più ampio. Alle 10 sale sul palco la Banda Musicale "Città di Ventimiglia", con il pubblico accolto negli spazi aperti. Alle 11 protagonista sarà il Circolo della Castagnola con un "Momento Relax" — un invito alla lentezza che, in questo contesto, suona quasi come un manifesto. Poi, punto focale del pomeriggio, è la presentazione del volume "Le Stelle del Gusto. Radici e orizzonti di un viaggio nella cucina d'eccellenza del Ponente ligure tra storia, luoghi e persone" di Romolo Giordano e Giorgio Caudano (Alzani Editore), accompagnata dal Concerto-Matinée del soprano Nadiia Karpova: un abbinamento tra letteratura gastronomica e musica lirica che sintetizza bene lo spirito della rassegna. Una prima edizione che punta in alto, con l'ambizione — leggibile tra le righe del programma — di diventare un appuntamento fisso per tutta la zona di confine.

Poi c'è lui: il Balcano Buskers Festival, il festival internazionale delle arti di strada che da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno trasforma il Lungomare delle Nazioni di San Bartolomeo al Mare in un palcoscenico a cielo aperto. Quattro giorni di spettacoli continui, performance acrobatiche, clownerie, musica dal vivo, teatro di strada e tutto ciò che rientra nella categoria — difficile da definire, facile da vivere — delle performing arts all'aperto. Il festival copre i pomeriggi e le serate dal sabato al lunedì (dalle 17 alle 23), con un programma serrato in cui i busker si alternano lungo il lungomare senza soluzione di continuità. Ma il gran finale è riservato al martedì 2 giugno, Festa della Repubblica: dalle 10 alle 17 e poi, in serata, il Gran Galà in Piazza della Torre a partire dalle 21, con ingresso libero.

MUSICA

La musica classica occupa un posto d'onore in questo fine settimana, con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta la provincia che testimoniano la vitalità di un settore spesso dato per marginale ma che qui, tra Costa Azzurra e Liguria di Ponente, trova terreno fertile.

Si parte sabato sera a Sanremo, con due proposte in parallelo che coprono fasce di pubblico diverse. Alle 21, nella sobria eleganza della Chiesa Evangelica Valdese di Via Roma 14, il Duo "Le Veronesi" — composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro — propone un concerto che intreccia l'omaggio agli ottocento anni dalla morte di San Francesco con un programma strumentale di assoluto spessore: Saint-Saëns, Debussy, Tchaikovsky, Händel e Strauss Sohn. Ingresso libero.

Sempre alle 21, a Villa Zirio (corso Cavallotti), gli Allievi del Conservatorio "N. Paganini" di Genova e dell'Associazione "Note Libere" si esibiscono per i Concerti di Villa Zirio, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate sanremese, ospitato in uno dei giardini più belli della città. Anche qui, ingresso libero.

Il programma religioso-concertistico del Duo "Le Veronesi" prosegue domenica 31 a Dolceacqua, dove alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate le due musiciste propongono un programma diverso rispetto a quello di Sanremo: stavolta i brani attingono ai grandi del belcanto italiano — Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini — e al primo Barocco — Vivaldi, Pergolesi — accompagnati dal racconto della vita del Santo di Assisi.

A Pieve di Teco, il Teatro Salvini ospita due eventi nel weekend: sabato 30 alle 21, il concerto di Nevenka Vukosav (ingresso 15 euro); domenica 31 alle 15, uno spettacolo-concerto tra arte e scienza a cura di Pierre Bieliavsky (10 euro). Due serate che confermano come il piccolo teatro della Valle Arroscia sia diventato un punto di riferimento per la musica da camera nell'entroterra ligure.

Per la Festa della Repubblica, Sanremo tira fuori il meglio: alle 16.45 del martedì 2 giugno, al Teatro dell'Opera del Casinò, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson esegue una delle partiture più monumentali del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 3 in do minore "Eroica" di Ludwig van Beethoven. Ingresso libero fino ad esaurimento posti — e considerando il programma, è lecito aspettarsi una sala piena.

Sempre il 2 giugno, ma a San Lorenzo al Mare, un ensemble d'eccezione porta alle 17 nell'Oratorio della Misericordia un concerto dal titolo "Ecco mormorar l'onde": madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento eseguiti dall'Ensemble Fuoritempo, composto da Monica Molinaro (soprano), Elisabeth Dubois (soprano), Gianna Williams (contralto e arpa), Fabrizio Frescura (tenore), Agostino Moriano (baritono e basso) e Claudio Passarotti (arciliuto). Un programma che porta il pubblico indietro di cinque secoli, nella stagione d'oro della polifonia rinascimentale.

Musica moderna e rock: Sanremo si scatena - Il sabato sera di Sanremo non è solo classica. Alle 21, al Mamely di Via Gioberti, si accendono le amplificazioni per lo Scream Rock Festival, una maratona elettrica che porta sul palco quattro band con identità molto diverse: gli Applefield con il loro rock alternativo, gli storici Hollywood Heartbreakers dall'hard rock duro e viscerale, Jennifer Scream con il suo sound viscerale e diretto, e i No More Mario con le atmosfere oniriche dell'indie-rock. Ingresso gratuito, con possibilità di cenare (prenotazione consigliata).

E ancora: Villa Ormond ospita sabato 30 e domenica 31 maggio il Botanica Festival 2026, evento di musica elettronica e cultura underground che si sviluppa dalle 16 fino all'una di notte — il sabato — e dalle 14 all'una — la domenica (ultimo giorno). Più palchi immersi nel parco, artisti italiani e internazionali della scena elettronica, after party e, novità di questa edizione, un beach party finale. Un format che ha trovato la sua casa ideale nel polmone verde di Sanremo, trasformando Villa Ormond in qualcosa che sta a metà tra un festival e una festa privata aperta a tutti.

TEATRO

Il fine settimana è ricco anche sul fronte teatrale, con spettacoli che spaziano dalla commedia brillante al teatro di solidarietà, fino al teatro di strada.

Sabato 30 maggio, Imperia ospita al Teatro Cavour uno spettacolo fuori dal comune: "I maneggi per maritare una figlia", con protagonista Max Cavallari, storico componente dei Fichi d'India, che sale sul palco in una serata di solidarietà a favore della Croce Bianca e nel ricordo del collega e amico Bruno Arena, scomparso nel 2022 dopo una lunga malattia. Una serata speciale che è insieme spettacolo e tributo affettuoso.



Domenica 31 maggio a Taggia Arma, alle 16, il Teatro Parrocchiale di Arma di Taggia ospita la commedia brillante "La locanda del tesoro nascosto", scritta e diretta da Ernestina Pellesi con gli attori dell'Emporio del Teatro. Ingresso ad offerta libera, con l'incasso interamente devoluto all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione provinciale di Imperia. Domenica 31 maggio a Triora, alle 15, lo spettacolo itinerante "Terre di Liguria" con regia di Giorgia Brusco e supervisione drammaturgica di Pino Petruzzelli porta il teatro tra le vie del borgo delle streghe, in un percorso tra storia, paesaggio e narrazione.

Lunedì 1 giugno a San Bartolomeo al Mare, alle 17, la Sala Piccola del Centro Sociale Incontro (Giardini 1° Maggio) accoglie "L'Oro della Resistenza": performance di lettura e musica del Gruppo Teatrale l'Attrito, di e con Renato Donati e Pier Di Pasqua. Un racconto dedicato alla memoria di Silvio Bonfante, Felice Cascione, Franco Ghiglia, Roberto Di Ferro, Marco Dino Rossi e Sergio Sabatini — giovani che scelsero la libertà a costo della vita — in un evento che anticipa di un giorno la Festa della Repubblica con la forza delle parole e della musica. Ingresso libero.

E poi c'è il teatro per bambini: domenica 31 maggio, Imperia accoglie alle 21.15 al Teatro dell'Attrito un ensemble di burattinai direttamente dall'Argentina. Il Gruppo Gabriela Clavo y Canela, guidato dall'artista Gabriela Cespedes con la collaborazione di Oscar Navarro Correa, Emilia Juarez, Victoria Fornoni, Paloma Rayern Barrera e Pao Alonso, porta in scena uno spettacolo di burattini per grandi e piccini che promette di mischiare tradizione latinoamericana e fantasia senza confini. Informazioni e prenotazioni al 329 4955513.

CULTURA E LETTERATURA

Martedì 2 giugno, il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo è il luogo perfetto per riflettere sul significato del 2 giugno. Alle 15.30, per i Martedì Letterari, il prof. Alfonso Celotto e l'avv. Giulia Guerrini presentano il volume "Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto" (Mondadori): un libro che ricostruisce quella giornata storica attraverso il prisma delle storie individuali, dei dubbi, delle speranze di un Paese che sceglieva per la prima volta il proprio destino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sanremo: "Il Giorno delle Mura” - Domenica 31 maggio alle 15, i Lions promuovono un'iniziativa internazionale dedicata alla scoperta de "La Pigna", il centro storico di Sanremo. La guida d'eccezione è la Prof.ssa Anna Blanghetti, che accompagnerà i partecipanti attraverso i vicoli del caruggio più alto della città, offrendo un contributo culturale prezioso lungo il percorso. Nel corso del pomeriggio, in Piazza San Costanzo, è previsto intrattenimento musical-teatrale. La visita si concluderà intorno alle 18 presso la "Sala Piazza Cassini 10/11". Ritrovo in Piazza Cassini con partenza alle 15.30. Info e prenotazioni: 335 6555903 – 347 2356624.

MUSICA BENEFICA E SOLIDARIETÀ

Sabato 30 maggio a Sanremo, il Teatro dell'Opera del Casinò è anche la cornice di MusichiAmo 2026, serata musicale a scopo benefico organizzata dall'A.N.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, Sezione di Sanremo, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia. Il ricavato è destinato all'associazione Centro di Aiuto alla Vita, che gestisce la Casa Miracolo della Vita di Taggia. Presenta Agostino Orsino. Sul palco: Gaetano Labalestra, Federica Chichi (in arte Kiki), Mia Bonardi, Manuela Musio, Lavinia Santi, Tiziana Zunino e Sofia Barbara. L'appuntamento è alle 19.

SPORT E MARE

Vela Day: il mare per tutti - Due giornate, due città, un unico obiettivo: avvicinare il mare a chi non lo frequenta ancora con le vele. Il Vela Day, promosso dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con i circoli locali, si svolge in contemporanea a Sanremo e Ventimiglia sia sabato 30 che domenica 31 maggio. A Sanremo, la Lega Navale Italiana accoglie bambini (dai 6 anni), ragazzi e adulti nella sua sede di C.so Salvo D'Acquisto 12, nella zona tra i Bagni Morgana e Portosole, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. Partecipazione gratuita, abbigliamento: costume da bagno, maglietta, scarpe da spiaggia. Nessuna esperienza richiesta. A Ventimiglia, l'evento si articola su due location: il sabato al Porto Cala del Forte (presso lo Yacht Club Cala del Forte), la domenica in zona Nervia (Lungomare Varaldo, presso la sede del Circolo Velico Ventimigliese). Orari identici: 10-12 e 14-17. Evento organizzato in collaborazione tra FIV, Circolo Velico Ventimigliese e Yacht Club Cala del Forte. Accesso gratuito.

ASTRONOMIA E NATURA

Bordighera: la Luna (quasi) Blu - Domenica 31 maggio alle 21.45, la Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera diventa osservatorio astronomico a cielo aperto. L'associazione Stellaria organizza "La Notte della Luna (non) Blu": si osserverà il sorgere sul mare della luna piena — tecnicamente la seconda del mese, dunque una Luna Blu, fenomeno raro — e si esploreranno i dettagli del paesaggio lunare attraverso i telescopi. Il nome dello spettacolo è una promessa onesta: la luna non cambierà davvero colore, ma lo spettacolo resterà imperdibile.

Cervo: la Merenda nell'Oliveta - Lunedì 1 giugno, alla Spiaggia del Pilone di Cervo, dalle 17.30 alle 20.30, torna la Merenda nell'Oliveta: degustazione guidata di olio extravergine d'oliva e prodotti agroalimentari locali, accompagnata da un momento di storytelling con esperti (frantoiano, agronomo, storico, con possibile presentazione di un libro a tema), laboratori e giochi di una volta per bambini. Un pomeriggio che è insieme educazione al gusto, narrazione del territorio e socialità genuina.

Bajardo: arte, musica e spiritualità nella natura - Sabato 30 maggio a Bajardo, la Chiesa Vecchia di San Nicolò ospita dalle 10 un evento dal titolo evocativo: "Risonanze creative – Arte e Musica tra spiritualità e natura". Dopo una passeggiata nei dintorni e il racconto storico del sito sacro ai druidi, i partecipanti sono invitati a un laboratorio esperienziale di Arteterapia condotto da Monica Di Rocco; alle 15, un laboratorio di Musicoterapia a cura di Silvia Ragni. Occorre portare con sé un tappetino e un oggetto che produca suono (ma non uno strumento musicale). Prenotazione obbligatoria: Monica Di Rocco 339 716 5467, Silvia Ragni 339 234 5089.

LA NOTTE DELLE STREGHE: TRIORA

Sabato 30 maggio, alle 22, Triora torna a fare ciò che sa fare meglio: raccontare storie nell'oscurità. Il "Ghost Tour Triora" porta i partecipanti tra le strette vie del centro storico con le lanterne degli Storyteller di Autunnonero, Kevin e Ambra, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all'inizio del centro storico. Prenotazioni su WhatsApp: +39 379 1404184. Un appuntamento che, da qualche anno, è diventato uno dei format più riusciti del borgo, capace di attrarre turisti da fuori provincia attratti dal fascino oscuro di questo angolo di Liguria.

I MARTEDÌ LETTERARI E LA SINFONICA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Chiudiamo il cerchio tornando a Sanremo, dove il 2 giugno è giornata densa. Dopo la presentazione del libro sul referendum del '46 (ore 15.30, Teatro dell'Opera), alle 16.45, come precedentemente detto, tocca all'Orchestra Sinfonica di Sanremo dare voce alla Festa. Sotto la direzione del M° Gudni Emilsson, l'orchestra esegue la Terza Sinfonia di Beethoven, l'"Eroica": una scelta non casuale, considerando che questa pagina monumentale fu composta in onore di un ideale di libertà e grandezza umana che risuona perfettamente con lo spirito del 2 giugno. Entrambi gli eventi al Teatro dell'Opera sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliato arrivare con un certo anticipo.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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