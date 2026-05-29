Prevenzione vascolare e longevità attiva al Golf Club di Sanremo: il dottor Claudio Novali ospite del Lions Club Sanremo Host (Foto)

Nella serata di ieri, 28 maggio, nella suggestiva cornice del Golf Club di Sanremo, il Lions Club Sanremo Host ha organizzato un incontro che ha saputo coniugare cultura, scienza e convivialità, accompagnato da una cena particolarmente apprezzata dai partecipanti.

Momento centrale dell’evento è stata la conferenza del dottor Claudio Novali, chirurgo vascolare e presidente dell’Associazione Pazienti Malattie Vascolari. Nel corso del suo intervento, il relatore ha approfondito i diversi aspetti della prevenzione vascolare, affrontandoli sotto il profilo sociologico, clinico, terapeutico e comportamentale, con l’obiettivo di promuovere una longevità attiva.

L’incontro ha posto l’accento sull’importanza di “conoscere e vivere la prevenzione vascolare” come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi associati alle patologie vascolari.

Particolare attenzione è stata dedicata alla campagna di prevenzione “TITOCCOTOCCATI”, ideata dal dottor Novali e promossa dall’Associazione Pazienti Malattie Vascolari. Il progetto punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di corretti stili di vita per la tutela della salute vascolare.

Tra gli obiettivi della campagna figurano l’informazione pubblica sui principali fattori di rischio modificabili, tra cui fumo, sedentarietà, alimentazione scorretta e il controllo di pressione arteriosa e colesterolo; la promozione di screening e visite preventive per individuare tempestivamente eventuali segnali di malattia vascolare; il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie attraverso reti associative e attività educative.

La serata ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 40 presenze tra medici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati. Tra gli ospiti erano presenti la Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e la presidente della LILT Costanza Pireri, a testimonianza della rilevanza del tema per la comunità locale.

L’incontro ha avuto anche un momento particolarmente sentito sul piano personale. Il dottor Novali era stato invitato dal presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino, che ha espresso pubblicamente la propria riconoscenza per la professionalità e le cure ricevute dal chirurgo vascolare. A lui è stato rivolto un ringraziamento da parte dei presenti.

Il bilancio della serata è stato ampiamente positivo: una conferenza partecipata e ricca di contenuti, un confronto aperto sui temi della prevenzione e una cena che ha contribuito a creare un clima di condivisione e dialogo. Con questa iniziativa, il Lions Club Sanremo Host conferma il proprio impegno nella promozione di attività di valore sociale e sanitario per il territorio, dimostrando come cultura, medicina e solidarietà possano incontrarsi efficacemente in un’unica occasione, nel segno del motto “We Serve”.