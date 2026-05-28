Vallecrosia al Mare, torna 'Winearound In Riviera': due giorni con oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia

Torna anche quest'anno l’attesa due giorni di ‘Winearound In Riviera’, in programma il 5 e 6 giugno dalle 18.00 alle 24.00, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia al Mare. Protagoniste dell'evento - organizzato dal Comune di Vallecrosia al Mare in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround e la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano - oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia.

‘Winearound In Riviera’ è un grande percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette selezionate da Vinibuoni d'Italia, che spaziano dalla Val d'Aosta alla Sicilia, il banco di degustazione Sparkling Star con una selezione di spumanti italiani, dai classici dei territori spumantistici alle bollicine inconsuete da vitigno autoctono, e la presenza di cantine provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Non solo vino, ma anche una selezione di birre artigianali a cura di My Personal Beer Corner e del Progetto italian Grape Ale, alcune interessanti proposte di spirits artigianali e lo spazio dedicato alla mixology di qualità, con una proposta di cocktail realizzata con Vermouth, distillati piemontesi, Asti e Brachetto spumante. Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, oltre a un ricco menu nei corner ristorazione con piatti della tradizione gastronomica del territorio da abbinare ai vini e alle birre artigianali presenti. I laboratori di degustazione consentiranno di approfondire il mondo della birra artigianale italiana, con due appuntamenti dedicati ai birrifici storici e alle Italian Grape Ale (iscrizioni su www.winearound.it). La rassegna sarà accompagnata dalla musica nelle due serate e prevedrà anche un’area dedicata ai più piccoli, per un festival a prova di famiglia.

‘Winearound In Riviera’ è realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia (IM), dell'Associazione Italiana Sommelier Liguria, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e con la partnership tecnica di Rastal Italia e Vama Service. Le degustazioni dei vini presenti a WineAround in Riviera saranno in vendita direttamente alla cassa o in prevendita con sconti e assaggi omaggio sul sito www.winearound.it.