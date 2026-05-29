SANREMO SUMMER OPENING - 5 giorni di eventi, musica, relax e nightlife nella capitale della Riviera

Sanremo si prepara ad accendere l’estate con “SANREMO SUMMER OPENING”, il grande ponte del 2 giugno che dal venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno trasformerà la città dei fiori nel cuore pulsante della Riviera.

Cinque giorni pensati per far vivere a local e turisti un’esperienza a 360 gradi tra beach life, dinner show, nightlife, dj set e grandi appuntamenti gastronomici, il tutto immerso nella splendida atmosfera del mare di Sanremo.

Ad aprire il weekend, venerdì 29 maggio, sarà il suggestivo scenario di Portosole con il Trust Sanremo, il disco bar tra gli yacht diventato ormai punto di riferimento delle notti sanremesi. La serata inizierà con il ristorante aperto alla carta per poi trasformarsi, allo scoccare della mezzanotte, in un party elegante e coinvolgente accompagnato dal dj set fino a tarda notte.

L’atmosfera continuerà a salire sabato 30 maggio con “Sotto le Stelle – Un’Estate Italiana”, il dinner show firmato Trust che porterà in scena una cena cantata tra musica live, intrattenimento e le più belle canzoni italiane e internazionali. Una serata pensata per vivere tutta la magia dell’estate italiana sotto il cielo di Sanremo.

Gli ospiti che parteciperanno alla cena al Trust avranno inoltre diritto all’ingresso omaggio al Bay Club, la discoteca sull’acqua simbolo della nightlife della Riviera, dove il format del sabato notte “SATUR BAY” accompagnerà il pubblico fino all’alba tra musica, energia e spettacolo.

Il weekend entrerà poi nel vivo domenica 31 maggio al Boca Beach, il beach club di Sanremo, protagonista di una straordinaria daytime experience fronte mare. Dalle 13:00 andrà in scena un esclusivo pranzo con Buffet Royale & Show Cooking, accompagnato da musica e intrattenimento in un’atmosfera elegante e rilassata che proseguirà dalle 16:00 con il grande beach party fino al tramonto.

Le notti della Riviera continueranno poi lunedì 1 giugno con il ritorno al Bay Club di una delle one night più amate dal pubblico: “QUE CALOR – La Noche Reggaeton”, una festa esplosiva dove le sonorità reggaeton incontreranno house e musica commerciale per una notte tutta da vivere.

A chiudere il lungo ponte sarà ancora il fascino del Boca Beach, che martedì 2 giugno ospiterà una giornata dedicata al relax in spiaggia, alla buona cucina e alla musica vista mare. Il ristorante alla carta proporrà specialità di mare e sapori estivi accompagnati da un ‘atmosfera chill fino al tramonto, per salutare nel migliore dei modi l’inizio della stagione.

Sanremo Summer Opening Cinque giorni per vivere il meglio della Riviera tra mare, musica, buon cibo e nightlife.

L’estate comincia qui. L’estate comincia a Sanremo.

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