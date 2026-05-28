Sanremo celebra 'Il Giorno delle Mura': visita guidata alla Pigna e iniziative Lions per valorizzare il centro storico (foto)

Sarà dedicato alla scoperta della storia, del fascino e dell’identità più autentica di Sanremo l’evento “Il Giorno delle Mura”, iniziativa internazionale promossa dal mondo Lions e organizzata a Sanremo per domenica 31 maggio 2026.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori, è promosso congiuntamente dal:

Lions Club Sanremo Host

Lions Club Sanremo Matutia

Lions Club Ufficiali d’Italia

Lions Club Ventimiglia

in collaborazione con il Distretto Lions 108 Ia3, la Fondazione Internazionale Città Murate Lions e con il patrocinio del Comune di Sanremo.

Un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella promozione dell’iniziativa è stato svolto da Liria Aprosio, vicepresidente internazionale delle Città Murate Lions e socia del Lions Club Ventimiglia, instancabile promotrice dell’evento e punto di riferimento del progetto sul territorio, alla quale viene rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno, la passione e la costante dedizione profusa per la valorizzazione culturale delle città storiche. Gli organizzatori desiderano inoltre rivolgere un particolare ringraziamento all’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, avv. Enza Dedali, per la collaborazione, la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso questa importante iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico cittadino.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 in Piazza Cassini, con partenza della visita guidata alle ore 15.30 alla scoperta della storica Pigna, il cuore antico della città. Ad accompagnare i partecipanti in questo affascinante viaggio nella memoria sarà la Prof.ssa Anna Blanghetti, alla quale gli organizzatori rivolgono fin d’ora un sentito ringraziamento per la disponibilità e per il prezioso contributo culturale che offrirà durante il percorso guidato.

La Pigna rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della Liguria. La città vecchia di Sanremo conserva ancora oggi tutte le peculiarità di un antico borgo fortificato medievale: vicoli stretti, archi di rinforzo, scorci improvvisi, piazzette raccolte e alte case che lasciano filtrare solo sottili lame di luce nelle vie sottostanti. Un’atmosfera unica che nei secoli ha colpito anche viaggiatori stranieri e studiosi, affascinati dal continuo contrasto tra luce e ombra, dai passaggi coperti, dalle antiche botteghe e dalle architetture difensive che raccontano la storia più antica della città. Le mura della Pigna, sviluppatesi tra il X e il XVI secolo, conservano ancora oggi importanti testimonianze storiche: dalla prima cerchia muraria alle antiche porte di accesso come Porta Santa Maria, Porta di Santa Brigida, Porta dell’Oglio, Porta Bugiarda e Porta Candelieri, molte delle quali caratterizzate dagli antichi archi a sesto acuto. Durante il percorso sarà possibile immergersi in una Sanremo meno conosciuta ma straordinariamente ricca di storia, cultura e tradizioni popolari, valorizzando un patrimonio urbano che merita sempre maggiore attenzione e tutela. Nel corso del pomeriggio, in Piazza San Costanzo, si terrà inoltre un momento di intrattenimento musical-teatrale, mentre il termine della visita è previsto intorno alle ore 18, presso la "Sala Piazza Cassini 10/11".

L’iniziativa sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato ad un intervento di restauro nel centro storico.

Referenti dell’iniziativa “Città Murate Lions” per i club organizzatori sono:

Roberto Pecchinino per il Lions Club Sanremo Host

per il Lions Club Sanremo Host Rosangela Bracco per il Lions Club Sanremo Matutia

per il Lions Club Sanremo Matutia Sergio Pallanca per il Lions Club Ufficiali d’Italia Alpi Marittime

Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e turisti a partecipare numerosi a questo importante momento di valorizzazione culturale e solidarietà, inserito in un progetto Lions che viene celebrato a livello internazionale nelle città murate di tutto il mondo.

Per informazioni e prenotazioni:

335 6555903 – 347 2356624.



