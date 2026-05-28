“Donna Vita Libertà”, a Camporosso la camminata solidale per pace, donne e infanzia fragile il 31 maggio

Torna domenica 31 maggio 2026 la terza edizione della camminata non competitiva “Donna Vita Libertà”, promossa da Scuola di Pace Ventimiglia APS, un appuntamento dedicato alla solidarietà, alla pace e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società. La manifestazione partirà alle ore 10 dal Palatenda Bigauda di Camporosso e proporrà due diversi percorsi: uno da 5 chilometri, dal Palabigauda al Ponte di Cian du Ca’, e uno da 10 chilometri fino a Dolceacqua e ritorno. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8 con quote di partecipazione di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Nell’iscrizione sarà compresa anche una pastasciutta per il pranzo.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare un capo giallo: al termine della camminata sarà infatti assegnato un premio simbolico per l’indumento “più divertente ed originale”. L’intero ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere il Progetto sull’Infanzia fragile e le attività del Centro di Aggregazione Giovanile MulinoLab di Camporosso. L’evento vuole inoltre ribadire, come spiegano i promotori, “la centralità della Donna sia contro ogni forma di violenza sia come costruttrice di Pace”. Alla partenza sarà presente anche un villaggio creativo dedicato alle donne del territorio, con numerosi oggetti artigianali unici e realizzati interamente a mano.

Al termine della manifestazione sarà consegnato il premio Testimone di Pace “Luciano Codarri” 2026 alla dottoressa Daniela Lanteri, impegnata nell’associazione Karibuni Como, realtà che da oltre vent’anni sostiene in Kenya progetti scolastici, sanitari e lavorativi. In questi anni l’associazione ha garantito l’accesso allo studio a oltre 5mila ragazzi, offrendo annualmente dieci borse di studio universitarie. Karibuni sostiene inoltre il dispensario medico di Baolala attraverso la fornitura di attrezzature sanitarie, medicinali e team di medici specializzati, contribuendo recentemente anche all’ampliamento del reparto maternità.