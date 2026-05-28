"Dragon Fly" esce in libreria: a Bordighera firmacopie con la scrittrice Raffaella Fenoglio (Foto)

Firmacopie con Raffaella Fenoglio a Bordighera. Venerdì 29 maggio, a partire dalle 17, la scrittrice firmerà, infatti, le copie del suo ultimo romanzo: "Dragon Fly" (Einaudi Ragazzi), scritto in collaborazione con Silvia Casini e Francesco Pasqua. L'evento si terrà presso il Mondadori Bookstore di Bordighera e inaugurerà la stagione primavera-estate della rassegna "Il Festival delle Ragazze".

Il libro di Raffaella Fenoglio parla di Anna, una quindicenne coreana che ha tre vite segrete: blogger di successo, giustiziera metropolitana e campionessa di scherma in fuga dal passato. “Approdare da Seoul a Milano significa per lei affrontare bullismo e sensi di colpa, protetta da maschere che iniziano a vacillare. Quando Alex, il ragazzo che ama, scompare nel nulla, Anna è costretta all’affondo decisivo: smettere di nascondersi per scoprire la verità” - svela la scrittrice Raffaella Fenoglio - “Tra i consigli di nonna Ester e il profumo di kimchi e cannella, capirà che perdersi è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Un libro illustrato di narrativa per ragazzi e ragazze dai 12 anni. Una storia sulle scelte che cambiano il modo di guardare il mondo: sulla capacità di sentire e seguire il soffio che conduce verso ciò che ci salva. Per chi crede che il dolore della solitudine possa trasformarsi in poesia”.

L'autrice Raffaella Fenoglio è autrice di romanzi per ragazzi e foodblogger di Tre Civette sul Comò – foodblog con l’indice glicemico al minimo da cui sono nati i volumi Abbasso l’indice glicemico 50+4 ricette per contenere l’IG mangiando bene, Terranuova Edizioni, Indice GliceAmico, Gribaudo e Ricette Detox Gribaudo.

È membro di AIFB, Associazione Italiana Food Blogger. Ha pubblicato Gala Cox e i misteri del viaggio nel tempo Fanucci; Un tè con Mr Darcy, edizioni Ultra, Christmas Love. Di biscotti, amore e fortuna, Watson; Il taccuino delle parole perdute L’erudita, La cucina incantata, ricette tratte dalle anime di Hayao Miyazaki, Trenta, dal quale è nata la mostra ITADAKIMASU da ottobre 2025 a luglio 2026 esposta a Milano-Spazio Varesina; 50 sfumature di caffè, segreti, curiosità e ricette sulla bevanda più amata al mondo Sonda; Indomite in cucina. Le ricette amate da Hermione Granger, Katniss Everdeen, Lisbeth Salander (e tante altre), Trenta, Lettere d'amore in dispensa,10 ingredienti afrodisiaci, 10 menu romantici, 10 appassionate lettere d'amore - Megenes; I dolci dello zodiaco. Vaniglia, popcorn e polvere di stelle - Megenes; Stranger food. Le ricette tratte dalla serie dei Duffer Brothers - Trenta editore.

Con Silvia Casini e Francesco Pasqua ha scritto La ragazza che amava Miyazaki, Einaudi Ragazzi, finalista al Bancarellino 2025. Fa parte del comitato «Città che legge» di Bordighera. È socia fondatrice di P.E.N.E.L.O.P.E. odv per la parità di genere; e de Il Festival delle Ragazze di Bordighera.