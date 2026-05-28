Sanremo, alla Chiesa Evangelica Valdese un concerto dedicato a Valdo di Lione e Francesco d’Assisi

La Chiesa Evangelica Valdese di Sanremo ospiterà sabato 30 maggio alle ore 21 un appuntamento culturale che unisce musica, storia e riflessione spirituale. Nel Salone U. e F. Janni di via Roma 14, andrà in scena un concerto pianistico ispirato alle figure di Valdo di Lione, apostolo dell’Evangelo, e Francesco d’Assisi, cantore del Creato: due esperienze cristiane diverse ma accomunate da un forte messaggio di fede e testimonianza.

Protagoniste della serata saranno le pianiste Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, che proporranno un programma con musiche di Saint-Saëns, Debussy, Ravel e Haendel. L’introduzione sarà affidata al pastore Jonathan Terino, che offrirà una chiave di lettura spirituale e culturale dell’incontro tra le due grandi figure del cristianesimo.

L’ingresso è libero, con l’obiettivo di aprire l’evento alla cittadinanza e favorire un momento di condivisione artistica e comunitaria.



