Bajardo: nuovo intervento di rigenerazione urbana con la Regione Liguria ecco la rinnovata via San Salvatore (Foto e Video)

Insieme a piazza San Rocco a Ceriana, la Regione Liguria, questa volta insieme al Comune di Bajardo, ha inaugurato un altro importante intervento di rigenerazione urbana. Anche a Bajardo è stato l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola a inaugurare il lavoro, insieme al Sindaco del piccolo centro dell’entroterra, Remo Moraglia.

La cerimonia si è svolta per la rinnovata via San Salvatore. Un lavoro, costato complessivamente 180mila euro di cui 162mila finanziati da Regione Liguria, che ha consentirà un generale miglioramento della viabilità interna al paese con, in particolare, una ristrutturazione della suddetta via centrale.

“Si tratta di un altro intervento particolarmente atteso - ha detto Marco Scajola – all’interno dei 64 finanziati, dal 2021 a oggi, per un investimento di circa 18 milioni di euro. Anche a Bajardo viene restituita alla comunità e ai turisti un’area centrale totalmente riqualificata, abbellita e maggiormente usufruibile. Insieme a Ceriana, sono oltre 340mila gli euro investiti, dimostrando così grande attenzione verso questo territorio e, più in generale, nei confronti dell'entroterra”.

“E’ un carrugio strategico - ha detto il Sindaco Remo Moraglia - che collega la parte centrale del paese con la via che porta al Belvedere. Sarà sicuramente importante per residenti e turisti. Vorrei ringraziare la Regione per l'aiuto economico e l'Assessore Scajola anche per quello umano. Un grazie anche alla ditta Laibra che ha magistralmente eseguito i lavori”.