Ceriana: ristrutturazione di piazza San Rocco, oggi l'inaugurazione per un nuovo luogo di aggregazione del paese (Foto)

Al termine di circa 8 mesi di lavori di ristrutturazione è stata inaugurata ufficialmente piazza San Rocco, che insieme a piazza Marconi diventerà il cuore pulsante delle manifestazioni di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, in Valle Armea.

La piazza, recentemente rinnovata, diventerà un punto di ritrovo di tutta la comunità ma anche dei turisti in particolare durante l’estate, un luogo che unisce tradizione, bellezza e convivialità. Il progetto di restauro ha valorizzato le caratteristiche storiche della piazza, mantenendo intatto il suo fascino originale, ma aggiungendo tocchi moderni e funzionali. Sono stati sistemati i pavimenti, ripristinati gli elementi decorativi e, in occasione delle serate musicali e culturali verranno inserite sedie ed illuminazioni che rendoneranno l’ambiente ancora più accogliente, anche nelle ore serali.

A Ceriana, con il sindaco Maurizio Caviglia e la sua amministrazione, l’assessore Scajola, ha inaugurato la riqualificazione di un importante spazio pubblico in via Fossano, con nuova pavimentazione e illuminazione, per un totale di 200mila euro di cui 180mila a carico di Regione Liguria.

“Si tratta di un lavoro di rigenerazione urbana molto atteso e fortemente voluto dall’amministrazione di Ceriana. Nella sola provincia di Imperia sono 64 gli interventi finanziati, dal 2021 a oggi, per un investimento di circa 18 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di farne almeno uno in ogni Comune e ci stiamo, via via, riuscendo. L’investimento della Regione è stato per Ceriana di 200mila euro dimostrando così grande attenzione verso questo territorio e, più in generale, nei confronti dell'entroterra”.

Il primo cittadino cerianasco, nel corso della cerimonia, ha ringraziato la sua amministrazione per il lavoro svolto ed anche lo studio Allavena e la ditta Laibra per l’esecuzione dell’intervento. L’inaugurazione di oggi si è svolta alla presenza del Sindaco e di parte dell’amministrazione di Ceriana, insieme all’Assessore regionale Marco Scajola. Un’occasione speciale per tutta la comunità per fare festa e godere della nuova piazza.

La nuova piazza potrà accogliere appuntamenti e manifestazioni che, già nel corso della prossima estate caratterizzeranno l’estate di Ceriana, sia per i residenti che per i turisti che a breve torneranno ad animare il paese.