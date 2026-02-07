 / Eventi

Festival di Sanremo: all’Ariston proseguono le prove e in città cresce l’attesa per la kermesse canora (Foto e Video)

Seconda giornata di prove per i Big, tra fan davanti agli hotel e location che prendono forma: la città dei fiori entra nel clima della kermesse

All’Ariston va in scena la seconda giornata di prove dei partecipanti al Festival di Sanremo e l’attesa cresce, palpabile, dentro e fuori dal teatro. A salire sul palco per testare brani e performance sono stati Lda, Aka 7, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, J-Ax, Ermal Meta e Nayt, protagonisti di una giornata intensa che ha alimentato l’entusiasmo di addetti ai lavori e appassionati.

Mentre la macchina organizzativa procede spedita, Sanremo profuma sempre più di Festival: le location della manifestazione prendono forma e, nelle strade del centro, aumentano i curiosi e i fan. In tanti si sono radunati davanti all’hotel Globo, sperando di incrociare i propri beniamini. “È bellissimo respirare già quest’aria, sembra che la musica sia ovunque”, racconta un’appassionata in attesa.

Domani sarà giornata di riposo, ma lo stop durerà poco. Da lunedì si tornerà a lavorare senza sosta per tutta la settimana, la penultima prima di quella del Festival vero e proprio. L’Ariston si prepara, la città vibra e l’attesa continua a crescere.

Carlo Alessi

