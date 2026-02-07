A Santo Stefano al Mare torna Il Paese degli Innamorati: cuori luminosi e romanticismo per San Valentino

Prende il via oggi pomeriggio la seconda edizione de “Il Paese degli Innamorati”, l’iniziativa che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna ad animare Santo Stefano al Mare in occasione della festa di San Valentino. Il borgo si veste nuovamente di un’atmosfera romantica e suggestiva grazie a un ricco allestimento scenografico: due grandi strutture luminose a forma di cuore saranno posizionate in Piazza Saffi e Piazza Cavour, mentre luminarie a tema cuore illumineranno la passeggiata a mare, trasformando il paese in un vero e proprio scenario dedicato all’Amore.

«Con “Il Paese degli Innamorati” – dichiara l’Assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi – vogliamo continuare a valorizzare Santo Stefano al Mare anche nei mesi invernali, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione speciale per vivere il borgo in modo emozionante e partecipato. Il riscontro molto positivo della prima edizione ci ha dimostrato quanto eventi di questo tipo siano importanti non solo per la promozione turistica, ma anche per rafforzare il senso di comunità e la voglia di condividere momenti belli nei nostri spazi pubblici».

A collaborare con l’Amministrazione comunale nella promozione dell’evento è la ProSantoStefano, che organizza un contest fotografico aperto a tutti: i partecipanti potranno condividere volontariamente i propri scatti sulle piattaforme social dell’associazione. La fotografia più rappresentativa dell’iniziativa verrà premiata al termine della manifestazione. L’evento sarà inaugurato ufficialmente oggi alle 17.30. L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori e innamorati a partecipare, a scattare una foto sotto il cuore e a condividere un momento speciale nel suggestivo scenario di Santo Stefano al Mare.