Sanremo ricorda le vittime delle foibe: cerimonia domenica prossima alle 16 in via Martiri delle Foibe a Sanremo

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Sanremo, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con l’Opera Nazionale Caduti senza Croce, organizza una cerimonia commemorativa. L’appuntamento è per domenica 8 febbraio, alle ore 16, in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco), luogo simbolo dedicato alla memoria delle vittime.
