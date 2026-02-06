 / Eventi

Eventi | 06 febbraio 2026, 14:56

Sanremo ricorda le vittime delle foibe: cerimonia domenica prossima alle 16 in via Martiri delle Foibe a Sanremo

In occasione del Giorno del Ricordo, iniziativa del Comune con ANVGD e Opera Nazionale Caduti senza Croce

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Sanremo, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con l’Opera Nazionale Caduti senza Croce, organizza una cerimonia commemorativa. L’appuntamento è per domenica 8 febbraio, alle ore 16, in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco), luogo simbolo dedicato alla memoria delle vittime.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium