Sanremo, il Coro Nova Tempora celebra il Venerdì Santo con un concerto speciale alla Chiesa Luterana

Domani, domani alle 18, nella suggestiva Chiesa Luterana di via Garibaldi a Sanremo, si terrà un concerto dedicato al Venerdì Santo. Per il terzo anno consecutivo, il Coro Nova Tempora di Sanremo, diretto dal soprano Gabriella Costa, si esibirà con l’accompagnamento all’organo di Daria Malakhova. Il programma prevede anche due brani solisti, che arricchiranno l’evento musicale.

“È un onore per noi continuare questa tradizione e offrire alla città un momento di riflessione e bellezza musicale”, ha dichiarato Gabriella Costa, anticipando l’esibizione. Il concerto è aperto al pubblico e promette di essere un’occasione unica per vivere la spiritualità e la musica del Venerdì Santo in una cornice storica e affascinante.