A fine giugno Diano Marina torna protagonista alla Festa Nazionale delle Infiorate a Roma

Diano Marina si prepara a rappresentare la Liguria alla “Festa Nazionale delle Infiorate”, in programma a Roma il 28 giugno 2026, in occasione della festa liturgica dei Santi Pietro e Paolo. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale e dall’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

A prendere parte all’evento sarà il gruppo locale “Amici dell’Infiorata” di Diano Marina, che realizzerà un’opera floreale nella suggestiva cornice di Via della Conciliazione, di fronte alla Basilica di San Pietro. Il gruppo, guidato dall’artista Nives Bonavera e composto da circa dieci volontari, creerà un tappeto floreale di 48 metri quadrati, delle dimensioni di 6 per 8 metri, ispirato al tema scelto per l’edizione 2026: “La pace disarmata e disarmante”.

I lavori prenderanno il via nel pomeriggio di sabato 27 giugno e proseguiranno per tutta la notte, mentre l’opera potrà essere ammirata dal pubblico per l’intera giornata di domenica 28 giugno.

La Giunta Comunale di Diano Marina ha deliberato la co-organizzazione dell’iniziativa insieme alla Pro Loco Progetto Cervo, riconoscendo all’evento un importante valore promozionale per il territorio.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento romano: “Siamo estremamente orgogliosi di vedere il nostro gruppo ‘Amici dell’Infiorata’ rappresentare Diano Marina e l’intera Regione Liguria in un contesto così prestigioso come la Festa Nazionale delle Infiorate a Roma. Questa partecipazione non è solo un riconoscimento alla maestria e alla dedizione dei nostri artisti, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per promuovere la nostra città, le sue tradizioni e la sua bellezza a un pubblico vastissimo. È un evento che rafforza il legame con le nostre radici culturali e, al contempo, proietta Diano Marina su un palcoscenico di grande risonanza. Ringraziamo la Presidente del Comitato Provinciale UNPLI Marlene Grosso, referente regionale UNPLI per le Infiorate, per l’opportunità e l’impegno e la Pro Loco Progetto Cervo per la collaborazione”.

Anche l’Assessore al Turismo Luca Spandre ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la promozione della città: “La Festa Nazionale delle Infiorate è un appuntamento di rilievo che garantirà a Diano Marina una visibilità mediatica eccezionale. La nostra amministrazione ha deciso di sostenere attivamente questa iniziativa in collaborazione con la Pro Loco Progetto Cervo. Crediamo fermamente che investire nella valorizzazione delle nostre tradizioni e nel supporto alle associazioni locali sia fondamentale per attrarre flussi turistici e consolidare l’immagine di Diano Marina come destinazione ricca di cultura e bellezza. L’arte delle infiorate è un patrimonio che meritiamo di condividere con il mondo”.

L’assessore ha inoltre ricordato il prossimo appuntamento con l’Infiorata di Diano Marina, in programma domenica 7 giugno in occasione della celebrazione del Corpus Domini.

Soddisfazione anche da parte di Marlene Grosso, Presidente del Comitato Provinciale UNPLI e referente regionale UNPLI per le Infiorate: “Ringrazio il Comune di Diano Marina, grazie al quale il Golfo dianese rappresenta tutta la Liguria in questa importante iniziativa. Nella nostra Regione ci sono molte infiorate ma poter contare su volontari disponibili ad andare a Roma per tre giorni ed Enti disposti a sostenerne le spese non è facile. Siamo molto contenti perché questo genere di opportunità consente di salvaguardare il valore della tradizione ligure e dell’artigianalità artistica, inoltre siamo certi che questa opportunità di collaborazione consoliderà ancor più il rapporto tra Pro Loco e Comune”.

