1976-2026, concerto-spettacolo dedicato al partigiano Sergio 'Cencio' Alloisio in scena a Camporosso (Foto)

"Assemblea musicale teatrale" va in scena a Camporosso. Il concerto-spettacolo dedicato al partigiano umorista Sergio 'Cencio' Alloisio verrà proposto giovedì 30 aprile alle 21 presso la sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone.

Sul palco, per l'occasione, saliranno Gian Piero Alloisio, Gianni Martini, Bruno Biggi e Claudio Andolfi. All’inizio degli anni settanta, il partigiano Sergio Cencio Alloisio creò il Gruppo Teatro Quartiere di Oregina per cui il figlio Gian Piero, allora quindicenne, scrisse le prime canzoni. Con l’arrivo di Alberto Canepa, di Gianni Martini e Bruno Biggi si formò l’Assemblea Musicale Teatrale. La band, producendo quattro album tra il rock progressive e la canzone d’autore, riuscì a influenzare la musica italiana, rimanendo però sempre legata al “basso”, ai quartieri genovesi di Oregina e Marassi.

L'evento, a cura dell’associazione A.T.I.D., è patrocinato dal comune di Camporosso. L'ingresso, rivolto a tutti, è gratuito.