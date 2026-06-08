Un pomeriggio all'insegna dello sport, dell'educazione e della crescita personale: 'Judo in piazza' anima Vallecrosia al Mare (Foto)

Un pomeriggio all'insegna dello sport, dell'educazione e della crescita personale. 'Judo in piazza' anima Vallecrosia al Mare.

Il consigliere regionale Veronica Russo e l'Amministrazione comunale hanno partecipato, con piacere, alla manifestazione organizzata dallo Judo Club Vallecrosia. Per l'occasione, ieri pomeriggio, erano, infatti, anche presenti il sindaco Fabio Perri, il presidente del Consiglio comunale Paolo Cuneo, l'assessore Mirko Valenti e i consiglieri comunali Luciana Rondelli, Mattia Petrini e Rocco Luccisano. "Un pomeriggio all'insegna dello sport, dell'educazione e della crescita personale, durante il quale il judo ha mostrato i suoi valori più autentici: rispetto, disciplina, impegno e inclusione" - dice l'Amministrazione Perri - "Valori che aiutano i giovani a crescere non solo come atleti ma soprattutto come persone".

Il saggio di fine anno dello Judo Club Vallecrosia ha animato piazza Erio Tripodi con una bellissima dimostrazione di sport e passione. "Un sentito ringraziamento va al maestro Mauro Monaco per la passione, la professionalità e la dedizione con cui da anni trasmette questi insegnamenti e a tutti gli judoka che con entusiasmo e determinazione hanno dato vita a una splendida dimostrazione" - commenta l'Amministrazione comunale - "Complimenti a tutti!".