Bordighera ritrova Miss Italia: il 13 agosto tappa del concorso tra moda, spettacolo e selezioni

Dopo anni di assenza, Bordighera torna a ospitare una delle manifestazioni più iconiche del panorama italiano. Giovedì 13 agosto la città delle palme sarà infatti protagonista di una tappa di Miss Italia 2026, in un'edizione particolarmente significativa per il concorso di bellezza, che quest'anno celebra gli 80 anni dalla nascita del nome con cui è diventato celebre in tutta Italia. Saranno circa trenta le concorrenti attese in città per una giornata dedicata a moda, spettacolo e bellezza, con un programma articolato tra il centro cittadino e i Giardini Lowe. Un appuntamento che punta anche a coinvolgere il tessuto commerciale locale e a riportare nel cuore di Bordighera un evento capace di richiamare pubblico e attenzione.

La manifestazione prenderà il via alle 18.30 in corso Italia, con "Miss in Corso Italia", una vera e propria passerella dedicata alle aspiranti miss e alle attività commerciali della città. Le concorrenti indosseranno infatti gli abiti messi a disposizione dai negozi bordigotti, trasformando il centro in un palcoscenico a cielo aperto. La sfilata sarà accompagnata da regia, musica, cambi d'abito, danza e momenti di spettacolo, con l'obiettivo di valorizzare le realtà commerciali del territorio e, allo stesso tempo, animare una delle principali vie cittadine. Una formula pensata per unire la selezione di Miss Italia alla promozione del commercio locale, coinvolgendo direttamente le attività di Bordighera in una serata destinata a richiamare residenti e visitatori.

La seconda parte dell'appuntamento prenderà il via alle 21.30 ai Giardini Lowe, dove la serata entrerà nel vivo con la selezione valida per il concorso nazionale. Le concorrenti saranno chiamate a sfilare in abito casual, costume da bagno e abito lungo, davanti a una giuria composta da dieci esperti del mondo della moda e della critica. Saranno valutate caratteristiche come eleganza, presenza scenica e personalità, elementi che accompagneranno le ragazze nel percorso verso le fasi successive della competizione. Anche ai Giardini Lowe non mancheranno momenti di intrattenimento, con esibizioni di ballerini e altri spettacoli a fare da cornice alla gara. Una serata quindi non soltanto dedicata alla competizione, ma costruita come un vero evento di spettacolo.

La tappa bordigotta assume un significato particolare anche alla luce dell'anniversario celebrato quest'anno da Miss Italia. Ottant'anni fa il concorso assumeva infatti il nome con cui sarebbe diventato famoso, in un periodo storico altrettanto importante per il Paese, coincidente con la nascita della Repubblica Italiana e con il primo voto delle donne. Un anniversario che lega così la storia della manifestazione a quella dell'Italia del secondo dopoguerra e che rende l'edizione 2026 particolarmente simbolica. Per Bordighera, invece, si tratta del ritorno di un appuntamento che mancava da anni e che punta a riportare la città al centro di un circuito nazionale dedicato alla bellezza, alla moda e allo spettacolo.

Il percorso delle concorrenti proseguirà quindi verso le prefinali nazionali, in programma dall'1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma. Sarà quello il passaggio successivo per le ragazze che riusciranno a superare le selezioni territoriali, compresa quella in programma a Bordighera. L'ultimo atto del concorso sarà invece a San Benedetto del Tronto, dove verrà incoronata la nuova Miss Italia. Prima di arrivare alla finale, dunque, le aspiranti miss passeranno anche dalla Riviera dei Fiori, con la città di Bordighera pronta a trasformarsi per una sera in una passerella nazionale. L'appuntamento del 13 agosto unirà così commercio, moda, intrattenimento e competizione, riportando in città un marchio storico del costume italiano.