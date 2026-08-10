Sante messe, processione, rosario animato, concerto e pranzo comunitario: Bordighera celebra la festa patronale della Madonna dei Fiori (Foto)

"Tra un mese la comunità si riunirà nella parrocchia Madonna dei Fiori per festeggiare la ricorrenza. Ci attende una settimana intensa e ricca di celebrazioni, preghiera, formazione, intrattenimento e momenti di fraternità: giorni preziosi da vivere insieme, come comunità, sotto lo sguardo materno della Madonna dei Fiori" - fa sapere don Salvatore, parroco della parrocchia Madonna dei Fiori a Bordighera - "Si inizierà martedì 8 settembre alle 18 con il santo rosario animato, a seguire, alle 18.30, verrà celebrata la santa messa solenne. Alle 20 vi sarà, invece, il concerto Happy Chorus RnS mentre alle 21 è previsto un rinfresco. Dal 10 al 12 settembre vi sarà il Triduo in preparazione alla festa patronale della Madonna dei Fiori. Alle 17.30 vi sarà rosario animato, alle 18 verrà celebrata la santa messa con i Vespri mentre alle 19 vi sarà un ciclo di meditazioni mariane. Domenica 13 settembre alle 10 vi saranno la messa solenne con la processione mentre alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario presso l'ex seminario di Bordighera. Il menù prevede lasagne al pesto con patate e fagiolini o in alternativa pasta al sugo, roastbeef con salsa Cesar e insalata e crostata".

"E' prevista anche la sottoscrizione a premi. L'estrazione sarà il 13 settembre alle 14.30 a conclusione del pranzo comunitario presso l'ex seminario di Bordighera" - sottolinea don Salvatore - "Non possiamo mancare! E non possiamo tenere soltanto per noi questa gioia: invitiamo parenti, amici, conoscenti, portiamo qualcuno con noi e facciamoci anche noi strumenti dell’invito di Maria! La Madonna dei Fiori ci attende: le sue mani materne sono traboccanti di grazie, pronte a riversarle su quanti si accosteranno a Lei con fede e fiducia. Maria ci aspetta. Non lasciamo cadere a vuoto il suo invito!".