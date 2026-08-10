Isolabona, giovedì 13 agosto appuntamento con Vino Nostrum, un viaggio tra le eccellenze vitivinicole

Giovedì 13 agosto il borgo di Isolabona ospita la seconda edizione di Vino Nostrum, manifestazione promossa dall'associazione LOTLAB con il supporto dell'Amministrazione comunale e del Frantoio Cassini di Paolo Cassini. L'evento celebra i produttori e le aziende della viticoltura eroica locale, custodi di un paesaggio caratterizzato dalle tradizionali terrazze a muretti a secco su cui nascono i vini simbolo del territorio, tra cui il Rossese di Dolceacqua, il Vermentino, il Pigato, l'Ormeasco e il Moscatello di Taggia.

All'iniziativa prendono parte numerose realtà del settore: Il Bey, Visamoris, Crespi, Testalonga, Rondelli Roberto, Ca di Frei, Foresti, Cascina Nirasca, Cantina Grillo, Mammoliti, Cantine Muragni, Casiglian, Tenuta Anfosso, Ka’ Manciné e Du Nemu. Dalle ore 18:00 alle 23:30, presso Piazza Martiri, si tengono i banchi d'assaggio a pagamento affiancati da uno show cooking dedicato ai prodotti tipici, con proposte quali il tartufo Black Prince di Seborga, la Pasta di Ü, la salsiccia della macelleria Anfosso e le creazioni della Pasticceria Piccole Delizie.

La presentazione delle aziende e delle etichette è affidata ad Alessandro Carassale, storico, saggista e presidente del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), che guida i partecipanti in un approfondimento tra tecniche di degustazione e storia della tradizione enologica ligure.