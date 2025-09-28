Sanremo, il Comune lavora per riportare il Casinò al centro del Festival: “Dialogo con la Rai già avviato”

Il Comune di Sanremo vuole restituire al Casinò il ruolo che storicamente ha avuto durante la settimana del Festival. La casa da gioco, prima sede della kermesse canora prima del trasferimento all’Ariston, negli ultimi anni ha visto ridursi progressivamente il proprio spazio nel palinsesto Rai. Tolta la parentesi di Sanremo Giovani – che prevede anche la passerella dei Big il giorno della finale per presentare i propri brani – il Casinò è rimasto ai margini della grande macchina festivaliera.

Ora, però, l’amministrazione comunale, insieme al nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da Giuseppe Di Meco, è al lavoro per invertire la rotta. L’obiettivo è quello di riportare la struttura storica al centro degli eventi collaterali, in modo che torni ad avere visibilità nazionale e internazionale durante i giorni del Festival.

“Stiamo parlando del Festival – ha spiegato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, durante la presentazione della stagione teatrale della casa da gioco –. Ci piacerebbe riportare il Casinò al centro con un evento di rilievo al suo interno, ma premetto che non è detto si arrivi al risultato. Ci stiamo lavorando e abbiamo già avviato un dialogo con la Rai insieme al presidente Di Meco”.

La trattativa è ancora in corso e i dettagli non sono stati resi noti, ma l’orientamento è chiaro: dare al Casinò una funzione che vada oltre la memoria storica e lo riporti a essere un punto di riferimento vivo e riconoscibile nella mappa del Festival. Se l’intesa con la Rai dovesse concretizzarsi, per la casa da gioco si tratterebbe di una vera e propria rinascita sul piano mediatico, tornando a far parte dell’immaginario televisivo che ogni anno, a febbraio, porta Sanremo sotto i riflettori del mondo.