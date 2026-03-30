Ciclovia Tirrenica, apre il 3 aprile il tratto tra Cervo, Diano e San Bartolomeo: 7 km sul mare (Foto)

Aprirà il prossimo 3 aprile, in tempo per le festività pasquali, il nuovo tratto della Ciclovia Tirrenica che collega Cervo, Diano Marina e San Bartolomeo al Mare fino al confine con Andora. L’infrastruttura, lunga circa 7 chilometri, è stata collaudata e potrà accogliere cittadini, turisti e appassionati delle due ruote già durante il primo ponte di primavera. Il sopralluogo ufficiale si è svolto oggi alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, insieme ai sindaci dei tre Comuni coinvolti. L’opera rientra nel Lotto Prioritario ligure ed è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro, finanziato con fondi regionali, PNRR e FSC.

"Con l’apertura di questo nuovo tratto compiamo un ulteriore passo verso un’infrastruttura strategica che si svilupperà lungo tutta la Liguria", ha dichiarato l’assessore regionale, sottolineando come il collaudo positivo permetta di rendere il percorso fruibile già nei prossimi giorni. "Un’opportunità straordinaria per vivere il litorale in modo sostenibile", ha aggiunto, evidenziando anche l’obiettivo di completare tutti i lotti entro giugno. Soddisfazione anche da parte dei sindaci. La prima cittadina di Cervo ha evidenziato il valore simbolico dell’ex stazione ferroviaria scelta per la firma degli atti: "Un risultato raggiunto in tempo per Pasqua, che consentirà di percorrere il tratto tra Andora e Diano Marina".

Il sindaco di Diano Marina ha parlato di "un passo significativo per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del Golfo Dianese", sottolineando il ruolo della ciclovia nella promozione del turismo lento e sostenibile. Sulla stessa linea anche il sindaco di San Bartolomeo al Mare: "Un traguardo che ci rende orgogliosi, raggiunto accelerando i tempi per offrire subito il percorso a residenti e visitatori". Nonostante l’apertura imminente, alcuni interventi di finitura proseguiranno nelle prossime settimane, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di maggio. Parallelamente sono in programma ulteriori opere collegate alla ciclabile, tra cui nuovi collegamenti viari.

La Ciclovia Tirrenica, nel suo complesso, rappresenta un progetto di ampio respiro: un itinerario ciclabile che collegherà Ventimiglia a Roma, coinvolgendo in Liguria 77 Comuni e tre aree protette, con un investimento totale superiore ai 30 milioni di euro per il lotto regionale. Un’infrastruttura destinata a rafforzare l’attrattività turistica e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile lungo tutta la costa.