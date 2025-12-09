Ponte dell’Immacolata da record a Sanremo: hotel sold out, ristoranti pieni e turismo già lanciato verso le feste

Il lungo fine settimana dell’Immacolata ha regalato all’estremo Ponente un sold out che non si ricordava da tempo, soprattutto alla città di Sanremo che, grazie alla ‘Marathon’ ed ai primi arrivi di ‘Area Sanremo’, ha fatto segnalare un aumento del 10/15% negli alberghi e qualcosa in più negli incassi di bar e ristoranti.

La massiccia presenza di atleti per la maratona disputata tra sabato e domenica e il grande afflusso di stranieri (in particolare francesi) ha addirittura reso problematico trovare camere disponibili, per la gioia degli albergatori. E’ stato sicuramente un ponte particolarmente indicato per chi aveva voglia di ‘staccare’ dalle grandi città ed anche il meteo ha dato una grossa mano. Non c’è stata nemmeno la forte concorrenza della neve: anche se le piste delle vicine località sciistiche e quelle più rinomate di Valle D’Aosta e Trentino erano aperte, Sanremo ha mantenuto il suo fascino, presentandosi con il vestito della festa, con grande soddisfazione per i turisti arrivati.

Anche il settore della ristorazione ha goduto dei tanti turisti arrivati in città e, tra sabato e domenica in molti hanno risposto ‘picche’ a chi voleva prenotare un tavolo al ristorante. Buone notizie anche dal mercato Annonario e da quello ambulante del sabato: l’arrivo in massa di francesi ha garantito affari decisamente superiori alla media e in molti, tra gli operatori, hanno evidenziato incassi di almeno il 20% in più del 2024.

Un po’ più in sofferenza, invece, il settore del commercio. I vicini saldi, senza dimenticare la forte concorrenza degli outlet, hanno tenuto più lontano la clientela. Sta diventando quasi un prassi, infatti, attendere il periodo post natalizio per un regalo d’abbigliamento. La vicinanza dei saldi (il 3 gennaio sia in Liguria che nelle vicine Lombardia e Piemonte) stanno scoraggiando molti acquisti nei negozi e nelle note boutique della città dei fiori.

A parte questo neo, quindi, il ponte dell’Immacolata va in archivio con grande entusiasmo e puntando decisamente il mirino verso Natale e Capodanno. Dagli operatori del settore commerciale e turistico sono arrivati i complimenti all’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni ed agli organizzatori della ‘Marathon’, una manifestazione che ha ‘seminato’ benissimo negli anni scorsi e che ora sta raccogliendo i frutti. Entusiasmo anche per come si è presentata la città, tra luci e appuntamenti.

La prospettiva per il fine anno è sicuramente positiva: è un terno al lotto trovare una camera libera per Capodanno, visto che è anche presente un ponte che molti sfrutteranno fino al 4 gennaio. Ma, come già anticipato nei giorni scorsi, sono buone anche le prenotazioni per Natale, un periodo solitamente ‘mollo’ per gli alberghi che invece si ritroveranno con molti ospiti, soprattutto dalla Svizzera e dalla Germania, oltre che molti francesi. Insomma un periodo molto positivo per il turismo, che conferma Sanremo e il Ponente come meta ambita.