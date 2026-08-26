Pompeiana, il 19 settembre in piazza Dante la presentazione di "Vittoria, come una Fenice", romanzo di Angela Perri

Una serata dedicata alla letteratura, alla musica e al racconto di una storia di rinascita. È in programma sabato 19 settembre alle 18, in piazza Dante a Pompeiana, la presentazione di "Vittoria, come una Fenice", il primo romanzo di Angela Perri, fotografa imperiese da anni impegnata nel mondo dello spettacolo e della musica. L'appuntamento rappresenta la prima presentazione ufficiale dell'opera e sarà un'occasione per incontrare l'autrice e conoscere più da vicino una storia che intreccia memoria, crescita personale e resilienza. La scelta di Pompeiana assume inoltre un particolare valore simbolico, considerato il forte legame tra il territorio ligure e la vicenda narrata.

Il romanzo nasce da una storia ispirata a fatti reali e segue il percorso di Vittoria, protagonista che cresce in un piccolo borgo ligure, tra mare e colline, affrontando nel corso della propria vita difficoltà, fragilità e momenti destinati a metterne alla prova la forza. La metafora della fenice diventa così il filo conduttore dell'intera narrazione: la capacità di rialzarsi, trasformare le ferite in consapevolezza e trovare la forza per ricominciare. "Una storia di coraggio, speranza e rinascita", come la definisce la stessa autrice nella locandina dell'evento.

La Liguria non è soltanto lo sfondo del racconto, ma diventa una presenza vera e propria all'interno della storia. Il viaggio della protagonista attraversa infatti il territorio regionale, dal Levante fino al Ponente, tra borghi, paesaggi, tradizioni e luoghi che contribuiscono a costruire l'identità del romanzo. Memoria, appartenenza e capacità di affrontare i cambiamenti sono alcuni dei temi che accompagnano la crescita di Vittoria, in un percorso nel quale la dimensione personale si intreccia con quella dei luoghi. Nel volume sono presenti anche immagini storiche del paesaggio ligure e approfondimenti dedicati a località, tradizioni e curiosità del territorio.

Per Angela Perri si tratta di un nuovo capitolo di un percorso artistico iniziato attraverso la fotografia. Nel corso degli anni ha raccontato concerti, artisti ed eventi culturali, collaborando con diverse testate giornalistiche e portando avanti un'attività legata soprattutto al mondo dello spettacolo e della musica. Tra i progetti realizzati anche la mostra "La musica che gira intorno", ospitata nel foyer del Casinò di Sanremo, dove fotografia ed emozioni legate alla musica dal vivo sono diventate protagoniste. Ora, con la scrittura, l'autrice sceglie un nuovo modo per raccontare persone, sentimenti e territori.

La presentazione di Pompeiana sarà costruita come un incontro con i lettori, ma non si limiterà alla semplice esposizione del libro. Durante la serata sono infatti previsti momenti di musica dal vivo e letture sceniche, insieme a un dialogo aperto con il moderatore. Un format pensato per accompagnare il pubblico dentro le atmosfere di "Vittoria, come una Fenice" e permettere di conoscere l'autrice anche attraverso il racconto del percorso che l'ha portata dalla macchina fotografica alla narrativa. L'obiettivo è creare un momento di condivisione attorno a una storia che parla di difficoltà, forza interiore e possibilità di rinascita.

L'appuntamento del 19 settembre in piazza Dante si inserisce quindi nel percorso di presentazione del romanzo d'esordio di Angela Perri, che con questa opera unisce due dimensioni della propria esperienza creativa: quella dell'immagine e quella della parola. Una storia profondamente legata alla Liguria e ai suoi paesaggi, nella quale la vicenda della protagonista diventa anche un viaggio attraverso una terra fatta di mare, borghi e memoria. Per l'autrice, sarà soprattutto l'occasione per condividere per la prima volta dal vivo con i lettori il risultato di questo nuovo percorso artistico. Una serata aperta al pubblico, tra parole, musica e letture, per scoprire "Vittoria, come una Fenice" e incontrare Angela Perri nel giorno in cui il suo romanzo d'esordio si presenta ufficialmente ai lettori.