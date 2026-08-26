La Stella del Mare 2026, anteprima al Roof Garden del Casinò di Sanremo con Pretelli

Sarà il Roof Garden del Casinò di Sanremo a ospitare, giovedì 27 agosto, l’anteprima della finale nazionale di "La Stella del Mare 2026", manifestazione dedicata alla moda, al talento e allo spettacolo e arrivata quest’anno alla sua nona edizione. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per presentare ufficialmente il prossimo atto del concorso, nato nel 2013 con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti e accompagnarli nel percorso verso il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Un evento che mette quindi ancora una volta Sanremo al centro di un appuntamento dedicato alle nuove promesse del panorama artistico italiano.

A condurre la serata sarà Pierpaolo Pretelli, personaggio televisivo, modello, showman e conduttore, nonché testimonial del concorso e legato da una profonda amicizia al patron Filippo Russo. Pretelli, noto al pubblico per le sue esperienze televisive, tra cui "Tale e Quale Show", "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi", sarà protagonista sul palco di una serata che unirà spettacolo e presentazione istituzionale. Al suo fianco ci sarà la modella e conduttrice Stephanie Bellarte, già vincitrice del format nel 2017. Per lei, quella esperienza ha rappresentato una tappa importante di un percorso che l’ha portata successivamente a intraprendere una promettente carriera artistica e televisiva.

La serata sanremese sarà inoltre il primo appuntamento in vista della finale nazionale, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello Reale di Govone, in provincia di Cuneo. Per conoscere la data ufficiale bisognerà attendere il prossimo mese di settembre, quando verrà comunicata dalla direzione del format. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra la direzione de "La Stella del Mare" e la direzione eventi del Casinò di Sanremo, con l’intento di creare un ponte sempre più solido tra realtà territoriali e istituzioni. Un progetto che punta in particolare a rafforzare i rapporti tra Liguria e Piemonte, attraverso iniziative capaci di intrecciare cultura, spettacolo e promozione del territorio.

All’appuntamento prenderanno parte anche le autorità istituzionali delle due regioni, a testimonianza della dimensione non soltanto artistica dell’iniziativa. L’evento è patrocinato dal Comune di Govone e dall’Associazione Turistica del Roero Langhe e Monferrato e si inserisce in un percorso volto a incrementare i legami istituzionali e culturali tra i territori ligure e piemontese. Una collaborazione che trova nel mondo dello spettacolo e della valorizzazione dei giovani un terreno comune, con Sanremo e Govone chiamate a condividere un appuntamento di particolare richiamo.

Ideato dal patron Filippo Russo, napoletano d’origine e cuneese d’adozione, "La Stella del Mare" è nato nel 2013 come format dedicato alla scoperta e alla promozione di nuovi talenti. Nel corso degli anni il concorso ha sviluppato un percorso capace di unire moda, talento e spettacolo, offrendo ai partecipanti un’occasione per mettersi in gioco e farsi conoscere. La nona edizione si prepara così a entrare nel vivo proprio da Sanremo, con l’anteprima al Roof Garden del Casinò che farà da ideale collegamento verso la grande finale di Govone. Un appuntamento che guarda ai giovani e, allo stesso tempo, rafforza la collaborazione tra due territori.