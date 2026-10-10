Sanremo, a Forte Santa Tecla inaugurata la mostra “Visioni contemporanee: l’arte seduce i fiori”

L’arte floreale incontra la sperimentazione contemporanea a Forte Santa Tecla, a Sanremo, dove è stata inaugurata la mostra “Visioni contemporanee – L’arte seduce i fiori”, promossa dall’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori (IIDFA). L’esposizione, in programma il 10 e 11 ottobre 2026, propone uno sguardo sul mondo della decorazione floreale che supera la rappresentazione tradizionale della natura per aprirsi a linguaggi, materiali e interpretazioni innovative.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Istituto porta avanti per valorizzare l’arte floreale, accompagnandola dalla tradizione verso il contemporaneo, con uno sguardo rivolto al futuro. Un’evoluzione che punta a mettere in discussione schemi consolidati e a esplorare nuove possibilità espressive attraverso l’impiego di elementi vegetali, forme e colori.

Il tema della mostra è sintetizzato dalle parole di Fabrizio Caramagna, riportate nel materiale di presentazione: “L’arte contemporanea deve trasmetterci una scossa, un impulso di sorpresa. Fosse anche per criticarla. Se restiamo inerti, non è arte contemporanea”.

Un concetto che si riflette nell'approccio proposto dall’IIDFA, secondo cui l’arte floreale contemporanea non si limita a riprodurre la bellezza naturale, ma cerca di offrire interpretazioni capaci di stimolare la curiosità e suscitare emozioni. Gli artisti sperimentano così materiali, tecniche e concetti non convenzionali, ampliando i confini della disciplina e mettendo in relazione il mondo vegetale con altre forme di espressione.

Tra gli elementi centrali del percorso vi è anche l’intersezione tra natura e tecnologia, con l’utilizzo dei vegetali come metafora delle esperienze e delle emozioni umane. Forme, colori e trame diventano strumenti per evocare sensazioni e impressioni, privilegiando la ricerca espressiva rispetto alla riproduzione puramente realistica.

La mostra trova spazio negli ambienti di Forte Santa Tecla, inserendosi nella programmazione culturale della struttura per la stagione 2026/2027. L’apertura al pubblico è prevista per sabato 10 e domenica 11 ottobre, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di avvicinarsi a una forma d’arte che coniuga sensibilità botanica e ricerca contemporanea.