Castagnate, borghi da scoprire, arte contemporanea e benessere: il Ponente ligure si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti

Sabato 10 e domenica 11 ottobre saranno soprattutto le castagnate dell’entroterra, le Giornate FAI d’Autunno, la Giornata del Contemporaneo e la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo a caratterizzare il weekend nel Ponente ligure. Quattro modi diversi di raccontare il territorio, le sue radici e la sua capacità di rinnovarsi, affiancati da manifestazioni che spaziano dalla musica alla pallavolo, dalle passeggiate culturali alle iniziative di solidarietà.

Il profumo delle castagne conquista l’entroterra

È certamente uno dei simboli più riconoscibili dell’autunno ligure e, in questo fine settimana, la castagna torna protagonista di numerose manifestazioni che richiamano ogni anno residenti e visitatori nelle vallate dell’Imperiese.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figura la 55ª Festa della Castagna di Montegrosso Pian Latte, in programma domenica 11 ottobre. Una manifestazione che rappresenta molto più di una semplice sagra: nata nel 1970, è una delle feste dedicate alla castagna più longeve del Nord Italia e costituisce da oltre mezzo secolo un importante momento di aggregazione per la comunità dell’Alta Valle Arroscia. Il suo valore nel mantenere vive le tradizioni e l’identità del territorio è stato riconosciuto anche dalla Regione Liguria, che l’ha inserita tra gli “Eventi Autentici Liguri”, il programma regionale dedicato alle manifestazioni capaci di custodire e valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni delle comunità locali. Un riconoscimento che premia anche il lavoro dei volontari di Montegrosso Pian Latte, dove domenica, a partire dalle 11, il borgo tornerà ad animarsi con caldarroste, castagnacci, dolci e specialità della tradizione. La festa diventerà così un’occasione per riscoprire non soltanto i sapori autunnali, ma anche il patrimonio di conoscenze e consuetudini tramandato di generazione in generazione.

Sempre domenica, la castagna sarà protagonista ad Andagna, frazione di Molini di Triora, dove dalle 12 la Pro Loco proporrà la tradizionale Festa della Castagna. L’appuntamento, che si svolge dal 1999, conserva uno stretto legame con la storia alimentare della Valle Argentina, quando castagne e farina di castagne costituivano una risorsa fondamentale per le famiglie. Il pranzo offrirà un percorso gastronomico nel quale la castagna accompagnerà le portate dall’antipasto al dolce, ma sarà disponibile anche un menu alternativo per chi preferisce altre specialità. Nel pomeriggio spazio alla musica e al ballo con l’orchestra Beatrice e Serena, mentre non mancheranno caldarroste, mosto, rostelle, patatine, frittelle e dolci. Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà attivo un servizio navetta per tutta la giornata; non è prevista la prenotazione dei tavoli.

A Perinaldo, dalle 15 di domenica, il centro storico ospiterà La Grande Castagnata, con distribuzione di caldarroste, panissa e frittelle di mele. Un pomeriggio che riproporrà l’atmosfera delle feste di paese, tra sapori della tradizione, musica e convivialità.

Anche Buggio, frazione di Pigna, celebrerà domenica la sua storica Festa della Caldarrosta, giunta alla 45ª edizione. Dalle 9.30 alle 20 la piazza del borgo sarà animata dalle grandi padelle forate utilizzate per arrostire le castagne, accompagnate da castagnaccio, altre specialità locali, musica e intrattenimento. Un appuntamento che, grazie al lavoro della Pro Loco e degli abitanti, mantiene vivo il rapporto tra la comunità e le proprie tradizioni.

La castagna sarà protagonista anche a Sanremo, dove domenica pomeriggio tornerà la Castagnata di San Romolo. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di San Romolo con il Comune, prenderà il via alle 14 nell’omonimo prato. Alle 14.30 saranno accesi i bracieri e comincerà la distribuzione delle castagne arrostite sul fuoco vivo, offerte in cartocci a contributo libero. La musica dal vivo accompagnerà il pomeriggio fino alle 19.

L’autunno sarà celebrato anche sabato a Lavina, frazione di Rezzo, con una festa che abbina natura, gastronomia e musica. Alle 15.30 è prevista una passeggiata guidata nel castagneto Au Ruseghin, mentre dalle 18.45 si potranno gustare caldarroste, vin brulé, pan fritto, frittelle, polenta con cinghiale o formaggi, brandacujun e lumache. Ad accompagnare la serata saranno i Peccato Niente e altri musicisti. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Giornate FAI d’Autunno: alla scoperta di ville, chiese e tesori nascosti

Accanto ai sapori della tradizione, il fine settimana offrirà numerose occasioni per conoscere da vicino il patrimonio storico e artistico del territorio grazie alle Giornate FAI d’Autunno, che apriranno al pubblico luoghi di particolare interesse.

A Ospedaletti, sabato e domenica, sarà possibile visitare Casa e Collezione Laura a Villa San Luca, un Bene FAI che custodisce una preziosa raccolta di arti decorative italiane. Le visite guidate, curate dalle guide del Bene, si svolgeranno in entrambe le giornate alle 10, 11, 14, 15 e 16. Ogni percorso durerà circa 50 minuti e coinvolgerà gruppi di massimo dieci persone, permettendo di osservare con attenzione gli ambienti e le opere della collezione. L’ingresso sarà a contributo libero, con prenotazione consigliata attraverso il sito delle Giornate FAI. Per informazioni è disponibile l’indirizzo failaura@fondoambiente.it.

Un programma particolarmente articolato è previsto domenica a Borgomaro, dove le Giornate FAI d’Autunno prenderanno il titolo “Acqua, terra e comunità”, proponendo un itinerario che intreccia architettura, storia, ambiente e produzioni locali. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, con accesso alla loggia ed esposizione di antichi paramenti sacri seicenteschi ricamati a mano, e l’Oratorio di San Giovanni Battista. Le aperture comprenderanno anche Palazzo Doria, dove ambienti storici e oggetti della vita contadina dialogheranno con una proiezione fotografica e un’esposizione permanente di arte contemporanea. A queste esperienze si aggiungeranno le visite alle aziende Le Due Mele/Il Rovo e Frantoio Pellegrino Paolo, con degustazioni di prodotti tipici. Particolare interesse rivestirà l’apertura di Palazzo Cassio Amelio, sede del Municipio, i cui ambienti storici e affreschi ottocenteschi saranno visitabili dagli iscritti FAI. Il programma comprenderà inoltre il Percorso dell’acqua, una passeggiata guidata tra fontane, caruggi, antichi lavatoi, ghiacciaia, torrente e Bialera, accompagnata dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio di Ventimiglia. Alle 10 e alle 14 partiranno le passeggiate naturalistiche al Ponte di Conio, su prenotazione e con un massimo di 25 partecipanti per turno. Alle 15 Nicoletta Lavagna dell’Osteria della Etta e Tania Guglielmi condurranno un laboratorio dedicato al riconoscimento delle erbe spontanee e alla preparazione del tradizionale Pan de Fighe. Alle 16.30 il Coro conClaudia concluderà musicalmente la giornata.

L’arte contemporanea esce dai musei e incontra il pubblico

Sabato 10 ottobre si celebrerà la 22ª Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, appuntamento nazionale dedicato alla valorizzazione dell’arte del nostro tempo e al suo ruolo nella società. L’iniziativa coinvolgerà musei, istituzioni culturali e spazi espositivi con un programma di attività pensate per avvicinare il pubblico ai linguaggi della contemporaneità. A Ventimiglia, alle 15.30, il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi proporrà una visita guidata gratuita alla propria collezione di arte contemporanea. Il percorso consentirà di scoprire pitture, sculture e composizioni materiche donate dagli artisti che, a partire dal 2005, hanno esposto negli spazi del museo e del Forte dell’Annunziata, sede nel corso degli anni di numerose esposizioni. Un’iniziativa che mette in evidenza il dialogo tra archeologia e arte contemporanea, mostrando come un museo dedicato alla storia antica possa essere anche un luogo di confronto con la creatività del presente.

Famiglie al Museo: i bambini diventano protagonisti della cultura

Il fine settimana offrirà numerose proposte anche ai più piccoli grazie alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu), che invita bambini e genitori a vivere gli spazi culturali attraverso esperienze condivise, racconti e laboratori. A Diano Marina, sabato, il Museo Civico del Lucus Bormani, ospitato a Palazzo del Parco in corso Garibaldi 60, proporrà una giornata dedicata alla scoperta dell’archeologia. Dalle 10 alle 12 l’ingresso sarà gratuito per bambini e ragazzi fino a 10 anni, mentre gli accompagnatori potranno accedere con un biglietto ridotto a 3 euro. Nel pomeriggio, dalle 15.30, sarà la volta di “Scavo anche io!”, laboratorio ludico-didattico che permetterà ai giovani partecipanti di sperimentare il lavoro dell’archeologo. Attraverso la ricostruzione di corredi e reperti, i bambini potranno cimentarsi in uno scavo simulato, imparando a recuperare, documentare, schedare e studiare gli oggetti ritrovati. Il laboratorio prevede una quota di partecipazione di 4 euro a iscritto, accompagnatori esclusi, con prenotazione gradita al numero 0183 497621.

A Sanremo, domenica dalle 15 alle 18, il Museo Civico di Palazzo Nota si trasformerà in uno spazio di fantasia e narrazione. Al centro del pomeriggio ci sarà “La gatta di Re Patta” di Antonio Rubino, affiancata da altre storie dedicate al mondo dei gatti. Bambini e famiglie saranno coinvolti in letture, laboratori creativi e attività pensate per stimolare l’immaginazione e favorire un rapporto diretto con il patrimonio culturale cittadino. Dalle 16 sarà inoltre offerta una merenda in piazza. La partecipazione sarà libera e gratuita.

A Imperia, sempre domenica, FaMu assumerà la forma di un itinerario tra tre importanti realtà museali cittadine. L’iniziativa “Imperia in mappa: tre musei tutti da scoprire” accompagnerà le famiglie tra Villa Grock, il MACI – Museo di Arte Contemporanea di Imperia, ospitato a Villa Faravelli, e il Museo Navale. Il ritrovo è fissato alle 10.45 in piazza Dante, con partenza di una navetta dedicata. Sarà comunque possibile raggiungere autonomamente i musei e partecipare alle singole tappe. Il percorso, che proseguirà fino alle 18, comprenderà attività, racconti e momenti di scoperta. Le iniziative saranno gratuite, mentre l’ingresso ai musei seguirà le tariffe vigenti; la navetta avrà un costo di un euro per andata e ritorno. È richiesta la prenotazione all’indirizzo museiimperia@solidarietaelavoro.it.

Imperia, tre giorni per ritrovare l’equilibrio fra corpo e mente

Tra gli appuntamenti di maggiore interesse del weekend figura anche “Equilibrio fra corpo e mente”, il festival dedicato al benessere psicofisico, alla sostenibilità e alla crescita personale che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre all’Expo Salso di Imperia, in Calata Anselmi 2.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si propone di offrire un percorso attraverso conferenze, incontri con esperti, laboratori e pratiche guidate, affrontando il tema del benessere da prospettive differenti. Particolarmente ricca la giornata di sabato 10 ottobre, con apertura alle 9.30 e attività fino alle 20. Alle 10 si parlerà di ansia con l’incontro “L’ansia è servita. Conoscerla, riconoscerla, condividerla”, che accompagnerà la presentazione del libro “Aperitivo con l’ansia” di Francesco Cuniberti. Al confronto parteciperanno, tra gli altri, Marco Scajola e lo psicoterapeuta Roberto Ravera, mentre sarà presentato anche il progetto “Sentinelle”, dedicato alla prevenzione del suicidio tra i giovani. Nel pomeriggio si passerà dal mondo dei sogni alle relazioni personali, con l’intervento di Barbara Di Blasi alle 15 e quello di Simona Dieni e Giorgio Cangelosi alle 15.45. Alle 16.30 uno degli incontri più attesi vedrà protagonista Simone Tempia, autore di “Vita con Lloyd”, che dialogherà con Renata Cantamessa in un percorso tra psicologia, ironia e ricerca dell’equilibrio. L’appuntamento sarà accompagnato dalle musiche dell’Harmonic Box Duo, con arpa celtica e flauto traverso. La giornata proseguirà con incontri dedicati ai chakra, alla numerologia e alle pratiche di consapevolezza. Parallelamente, nella sala riservata alle attività pratiche, si alterneranno sessioni di movimento, yoga, discipline orientali e bagni sonori con campane tibetane. Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 20, il festival proporrà una nuova giornata di incontri e laboratori. Tra gli appuntamenti figurano la presentazione del libro “Via delle streghe” di Marilù Oliva, interventi dedicati all’auricoloterapia e alla riflessologia, attività di mindfulness e meditazione, esercizi di respirazione e proposte di yoga. Uno spazio particolare sarà dedicato anche all’Officina Mandala, laboratorio nel quale creatività, colore e concentrazione si incontreranno attraverso attività rivolte sia ai bambini sia agli adulti.

L’ingresso al festival sarà gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Imperia - Comune di Imperia

Musica, moda e spettacoli: dal Casinò di Sanremo alle chiese del Ponente

Archiviati i grandi appuntamenti dedicati alle tradizioni e alla cultura, il fine settimana offrirà numerose occasioni anche agli appassionati di musica e spettacolo.

A Sanremo, sabato alle 20, il Roof Garden del Casinò ospiterà “Sanremo in passerella”, una serata di gala dedicata alla grande tradizione dell’Alta Moda della Casa da Gioco. L’evento unirà sfilate, musica lirica, gioielleria e arte contemporanea in un appuntamento che vedrà protagonisti professionisti italiani e internazionali del settore. La stilista italo-francese Rosa Addabbo presenterà le proprie creazioni di alta moda femminile, mentre Gianni Cirillo sarà protagonista della sfilata maschile. Gli abiti saranno impreziositi dai gioielli della maison Prestige Gold di Pietro Celiento. La regia e le coreografie saranno affidate a Stefania Coralluzzo, mentre a condurre la serata sarà la giornalista di moda Elena Parmegiani, con Claudia Chiari nel ruolo di madrina. La parte musicale vedrà gli interventi del soprano Emanuela Carotenuto, del pianista Dario Amoroso e di un violinista del Conservatorio di Savigliano. Nel Roof Garden sarà inoltre allestita una mostra della pittrice francese Françoise Leblanc. Il costo della cena con spettacolo sarà di 120 euro a persona, con prenotazioni al numero 388 2448828.

Sempre a Sanremo, sabato alle 17.30, la Chiesa Valdese di via Roma 14 ospiterà “Canti e parole di pace”, iniziativa inserita nel programma di Ottobre di Pace 2026. Il Coro Nova Tempora accompagnerà la lettura di testi ispirati a differenti tradizioni religiose, in un incontro che attraverso la musica e la parola inviterà alla riflessione e al dialogo. L’ingresso sarà libero.



A Taggia, sabato alle 21, l’ex Chiesa di Santa Teresa, in via De Fornari 6, ospiterà il concerto conclusivo di “IN SITU”, progetto di residenza artistica promosso dalla nuova associazione culturale OffiCine di Ponente. Il violista e compositore Jean René, affiancato dalla violinista Celine Arcand e dal contrabbassista Tommaso Rolando, presenterà un lavoro nato dall’esplorazione degli spazi, dei silenzi e delle risonanze dell’antico edificio. Un’esperienza nella quale la musica non sarà semplicemente eseguita all’interno di un luogo, ma nascerà dal rapporto diretto con la sua architettura.

A Ventimiglia, domenica alle 17, il Teatro Comunale Luigi Maccario ospiterà “Millennials Nostalgia”, concerto della Mercenari Rock Band organizzato nell’ambito di “Una storia a colori”, il percorso di iniziative con cui SPES APS celebra i trent’anni di attività. Il pomeriggio unirà musica, ricordi e solidarietà, ripercorrendo idealmente la storia di un’associazione che ha costruito negli anni un forte legame con il territorio, le famiglie e i volontari. L’ingresso sarà libero e gratuito; durante l’iniziativa sarà possibile contribuire con offerte libere al finanziamento dei progetti SPES.

A Diano Marina, domenica alle 17, la Sala Consiliare del Comune ospiterà “La Divina in Blue – Inferno”, reading poetico-musicale dedicato alla prima cantica della Divina Commedia. Le letture di Giannino Balbis saranno accompagnate al pianoforte da Alessandro Collina, sulle musiche di Thelonious Monk, creando un originale incontro tra i versi di Dante e il linguaggio del jazz. L’ingresso sarà libero.



Sempre a Diano Marina, sabato pomeriggio, il 9° World Folklore Festival porterà musica, costumi e danze nel centro cittadino. Alle 15 i gruppi folkloristici sfileranno per le vie della città con partenza da piazza Martiri della Libertà, mentre alle 16 si esibiranno nell’area manifestazioni del Molo delle Tartarughe. L’ingresso sarà libero e la manifestazione offrirà un’occasione di incontro tra culture e tradizioni differenti

Scienza, cultura e incontri: nuove prospettive sul mondo

La cultura scientifica sarà protagonista sabato a Sanremo, dove dalle 17 alle 19.45 il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà “Giornate della Consapevolezza – Viaggio nella complessità della Vita: le connessioni invisibili”. Lo spettacolo multimediale proporrà un percorso tra scienza, arte e musica, dalle energie invisibili dell’Universo alla complessità del Pianeta, dagli ecosistemi al mondo dei microrganismi, fino ai sistemi biologici, al cervello e alla coscienza. Sul palco si alterneranno gli scienziati Andrea Possenti, Alessio Rovere, Renato Fani, Caterina Lanfredi, Carlo Ventura e Pierluigi Brustenghi. La voce narrante sarà quella di Cristina Del Tutto, ideatrice e direttrice artistica della manifestazione, mentre gli interventi musicali contribuiranno a rendere accessibili e coinvolgenti temi di grande complessità. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.

A Santo Stefano al Mare, sabato alle 17, la Sala Polivalente ospiterà “Vent’anni di Streambed Trekking nel Ponente Ligure – Incontro con i fondatori”, inserito nella rassegna Autunno Culturale. Guido Conforti e Alberto Folli, dell’associazione Verso l’Origine, ripercorreranno la nascita e lo sviluppo di questa particolare disciplina escursionistica, nata in Valle Argentina a metà degli anni Duemila. Lo Streambed Trekking consiste nella risalita dei corsi d’acqua controcorrente, camminando direttamente nel greto dei torrenti e, quando possibile, immersi nell’acqua.

Sempre sabato, alle 10.30, a Bordighera sarà possibile partecipare al Tour Monet, itinerario dedicato ai luoghi e agli scorci che ispirarono il grande pittore francese durante il suo soggiorno in Riviera. Il percorso partirà da Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5, e permetterà di osservare il paesaggio attraverso i punti di vista scelti dall’artista. La partecipazione costa 8 euro, con prenotazione al numero 347 2364922. L’appuntamento sarà riproposto anche domenica alla stessa ora.

Sempre sul versante delle esperienze culturali, domenica alle 10.30, nella frazione di Realdo, nel comune di Triora, il geologo Aldo Acquarone terrà la conferenza “Un viaggio attraverso il tempo”, dedicata alla lettura del territorio attraverso la cartografia storica. L’incontro, ospitato alla Cà di Brigaschi, offrirà l’occasione per scoprire come le antiche carte raccontino l’evoluzione dei luoghi, dei confini e del rapporto tra le comunità e il paesaggio.

Sport e solidarietà: dalla pallavolo al baseball per ciechi

Lo sport avrà un ruolo importante nel fine settimana, con manifestazioni che uniranno competizione, inclusione e partecipazione.

A Sanremo, sabato e domenica, il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, sui campi Enrico Chiavari di Bussana, ospiterà l’ultima fase della 42ª Sanremo Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore, dedicata alla pallavolo maschile Under 15. Otto formazioni si confronteranno in un torneo internazionale che vedrà in campo, tra le altre, due squadre del Ponente ligure, i campioni uscenti del Volley Parella Torino, Allianz Diavoli Rosa Milano, Lab Travel Cuneo, Colombo Genova, Gas Sales Piacenza e i francesi del Mougins Côte d’Azur. Sabato i primi incontri prenderanno il via alle 12.30, mentre domenica la manifestazione entrerà nella fase conclusiva, con la finale per il primo posto prevista alle 16.30. La squadra vincitrice conquisterà anche il pass per il Memorial Mikael Brugnara di Trento.

Sempre a Sanremo, domenica mattina, il campo da baseball di Pian di Poma ospiterà l’All-Star Game BXC 2026, appuntamento dedicato al Baseball per Ciechi. La giornata prenderà il via alle 9.30 con l’Home Run Derby, sfida tra alcuni dei migliori fuoricampisti della stagione, seguita dalle premiazioni dei protagonisti del campionato e della Coppa Italia. Alle 11 si disputerà l’All-Star Game su nove inning tra le selezioni Ovest ed Est, formate dai migliori giocatori delle squadre LIBCI provenienti da tutta Italia.

A Ventimiglia, domenica mattina, tornerà l’8° Memorial Corri per Fabiola, corsa non competitiva organizzata dall’associazione Noi4You in memoria di Fabiola Brancato. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8, mentre alle 9.50 prenderà il via la Baby Marathon di 500 metri. Alle 10 sarà la volta della corsa ragazzi di un chilometro e mezzo e alle 10.15 partiranno i percorsi per adulti di 5 e 10 chilometri. Le premiazioni sono previste intorno a mezzogiorno, con ristoro per tutti i partecipanti. Sarà possibile preiscriversi anche sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso il Resentello.

A Bordighera, sabato alle 9.30, si correrà invece il 3° Trofeo Bordighera – 10 km Cronometrata, gara podistica su un circuito cittadino interamente asfaltato, con partenza e arrivo in via Belsoggiorno. Il percorso, caratterizzato da tratti in salita e discesa, metterà alla prova gli atleti lungo dieci chilometri. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Fondazione ATM.

Misteri e suggestioni nella notte di Triora

Il fascino delle leggende e delle antiche vicende giudiziarie tornerà protagonista sabato sera a Triora, dove alle 22 partirà il Ghost Tour dedicato ai luoghi del celebre processo per stregoneria del 1587. Il percorso attraverserà il centro storico, dal castello a Palazzo Capponi, dalle antiche prigioni alla Cabotina, intrecciando storia, folklore e racconti soprannaturali. Un itinerario che permetterà di scoprire il borgo da una prospettiva particolare, accompagnati dalle storie delle bàgiue, le streghe di Triora, la cui memoria continua a caratterizzare l’identità del paese. Il ritrovo sarà davanti ai portici all’ingresso del centro storico. Informazioni e prenotazioni sono disponibili attraverso il sito di Autunnonero.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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