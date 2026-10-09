Santo Stefano al Mare, domani e domenica il Campionato provinciale Big Game-Drifting: in mare le imbarcazioni dell'Ancora

Il mare del Ponente ligure si prepara a ospitare un fine settimana all'insegna della pesca sportiva con il Campionato provinciale Big Game – Drifting, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 a Santo Stefano al Mare. L'appuntamento è organizzato dall'A.P.S.D. L'Ancora, realtà impegnata nelle attività legate alla pesca sportiva e alla promozione del territorio costiero, con il coinvolgimento di diverse realtà associative e commerciali. La manifestazione riunirà gli appassionati della disciplina, chiamati a confrontarsi in una competizione che richiede preparazione tecnica, conoscenza del mare e capacità di lavorare in squadra a bordo delle imbarcazioni. L'iniziativa si svolgerà nello specchio acqueo antistante la costa, con partenza dal porto e un programma che accompagnerà i partecipanti dalla fase preparatoria fino alla definizione della classifica finale.

Il primo momento ufficiale è previsto domani alle 18, quando si terrà il briefing presso la sede sociale dell'A.P.S.D. L'Ancora. Sarà l'occasione per fornire ai partecipanti le indicazioni organizzative in vista della prova del giorno successivo e per illustrare le modalità di svolgimento della gara. La giornata di domenica inizierà invece molto presto: alle 6 è prevista l'uscita in mare delle imbarcazioni, accompagnata dall'appello via radio della Direzione Gara. Alle 7.00 scatterà l'inizio ufficiale della competizione, con comunicazione via radio. La locandina indica inoltre le 7.38 come orario dell'alba, un riferimento utile per inquadrare le prime fasi della giornata in mare.

Il programma proseguirà fino alle 13, orario previsto per la conclusione della gara e il rientro in porto nel minor tempo possibile. Seguiranno le operazioni di verifica: alle 14 sono previste la visione dei filmati e le verifiche tecniche, passaggi necessari per controllare lo svolgimento della prova e gli elementi utili alla valutazione dei risultati. Alle 15.00 è infine in programma l'esposizione della classifica, momento conclusivo della manifestazione e occasione per conoscere gli esiti del campionato. Il rispetto delle indicazioni della Direzione Gara e delle procedure previste sarà parte integrante dell'organizzazione, in una disciplina nella quale precisione, coordinamento e attenzione alle condizioni del mare assumono un ruolo importante.

L'evento vede la presenza di diversi soggetti che sostengono l'iniziativa, tra cui Regione Liguria e Comune di Santo Stefano al Mare, oltre ai partner e agli sponsor riportati sulla locandina. Tra questi figurano Acqua Sport Sud, l'impresa edile Stefano D'Aloisio, Assicurazioni P. e By DL Car. La manifestazione è inoltre legata all'attività dell'Ancora Fishing Team, espressione del mondo della pesca sportiva locale. Il Campionato provinciale Big Game-Drifting rappresenta un'occasione per valorizzare il rapporto tra il territorio e il mare, promuovendo una disciplina che coinvolge appassionati, equipaggi e associazioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all'A.P.S.D. L'Ancora, in Lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Stefano al Mare, contattando Ludovico Moro al numero 347 0054478, oppure consultare il sito www.assancora.it e scrivere a info@assancora.it.