Halloween a Triora, tra arti divinatorie, teatro itinerante e caccia fotografica: il programma del 31 ottobre

Il fumo degli incensi, la luce delle fiamme e le atmosfere misteriose di uno dei borghi più suggestivi dell'entroterra ligure. Triora si prepara a celebrare Halloween venerdì 31 ottobre, con una serie di iniziative che accompagneranno i visitatori tra le vie e le piazze del paese, intrecciando tradizioni, teatro ed esperienze interattive.

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà l'associazione Terra di Confine, che, grazie alla collaborazione con l'Amministrazione comunale di Triora, proporrà un programma di attività pensato per coinvolgere direttamente il pubblico e valorizzare le particolari atmosfere del borgo, storicamente legato ai racconti e alle vicende delle streghe.

Uno degli appuntamenti sarà dedicato alle antiche arti divinatorie, attraverso workshop che offriranno ai partecipanti l'opportunità di avvicinarsi a pratiche e tradizioni legate all'immaginario esoterico. Un'esperienza che si inserisce nel contesto delle celebrazioni di Halloween, richiamando il rapporto tra il borgo e le suggestioni che ne caratterizzano la storia.

Spazio anche al teatro con "Halloween Triptych", spettacolo itinerante messo in scena dalla compagnia teatrale Il Plinio dell'Associazione Terra di Confine. La rappresentazione accompagnerà gli spettatori attraverso le atmosfere più oscure del paese, trasformando le strade e gli scorci di Triora in parte integrante dell'esperienza teatrale. Lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni.

Tra le proposte figura inoltre una caccia fotografica organizzata con The Jungle Network, un'attività che inviterà i partecipanti a esplorare il borgo osservandone luoghi e dettagli da una prospettiva differente, attraverso un percorso che unisce scoperta del territorio e partecipazione.

Tutte le attività proposte da Terra di Confine saranno gratuite, ma con prenotazione obbligatoria. Per partecipare sarà necessario rivolgersi allo stand dell'associazione, allestito presso il Gazebo Info Point, nelle vicinanze del Museo Etnografico.

L'associazione ha infine rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Triora per l'opportunità di prendere parte alla manifestazione e condividere le proprie attività con i visitatori.

Il 31 ottobre il borgo dell'alta Valle Argentina tornerà così a essere uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni di Halloween nel Ponente ligure, con un programma che punta a coinvolgere il pubblico non soltanto come spettatore, ma anche come protagonista delle iniziative.