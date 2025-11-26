 / Attualità

Attualità | 26 novembre 2025, 11:31

Parcheggio di piazza Eroi, lavori senza sosta: completato il meno 2, ora prende forma il meno 1

Avanza il cantiere a Sanremo: travi, gettate di cemento e obiettivo piano strada entro i primi mesi del 2026

Già da settimane prosegue senza sosta il lavoro all’interno del cantiere del costruendo parcheggio di piazza Eroi a Sanremo. Terminato il lavoro del piano ‘meno 2’, da ieri si sta operando per realizzare il ‘meno 1’: travi e successiva gettata di cemento, che prelude alla realizzazione del nuovo piano interrato per gli stalli delle auto.

Un lavoro che sta proseguendo la Cooperativa Edile Appennino, dopo le note vicende che sembravano allontanare l’azienda da Sanremo. Ormai da quest’estate i lavori procedono senza sosta, anche con la presenza continua di numerosi operai. L’attesa è, ovviamente, per la realizzazione del piano strada, che potrebbe essere completato all’inizio del prossimo anno.

Successivamente toccherà ai lavori sotterranei per la realizzazione del parking vero e proprio, senza dimenticare il restyling della piazza. Ipotesi di fine lavori? Difficile a dirsi, tenuto conto dello stop per le festività di fine anno e per il Festival, ma non è un sogno sperare nel taglio del nastro nel corso del prossimo anno.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium