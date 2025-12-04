Vallecrosia celebra Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei vigili del fuoco, protettrice di artiglieri e genieri dell'esercito e di quanti, con coraggio e altruismo, fronteggiano "fuoco, saette ed esplosioni".

Una figura simbolo di coraggio e protezione. "In questa giornata rivolgiamo un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini che, con professionalità e dedizione, intervengono ogni giorno per tutelare la sicurezza di tutti noi" - dice l'Amministrazione Perri - "Il loro impegno costante, spesso in condizioni difficili e imprevedibili, rappresenta un esempio di straordinario servizio alla comunità. A loro va la nostra riconoscenza, che Santa Barbara continui a proteggerli nel loro prezioso lavoro".

Santa Barbara rappresenta la fede di chi non si arrende e la dedizione di chi serve la collettività. La tradizione narra di una giovane donna di grande coraggio: rinchiusa in una torre dal padre che voleva ostacolare la sua conversione al cristianesimo, non rinunciò mai alla sua fede. Torturata e poi messa al rogo, le fiamme si spensero miracolosamente prima di lambirla e quando il padre la decapitò, un fulmine lo incenerì all'istante. Da qui nasce il suo legame con chi affronta fuoco ed esplosioni. Non a caso, dopo l'introduzione della polvere da sparo, i marinai cannonieri battezzarono "santabarbara" il deposito munizioni delle navi, custodendo sempre un'immagine della Santa.