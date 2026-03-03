Ventimiglia, nuova scuola nella città alta: sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro

Sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro al Borgo di Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta si sono, infatti, recati insieme ai tecnici del Comune, ai rappresentanti della ditta che esegue i lavori e alla dirigente scolastica Antonella Costanza, per fare il punto sulla realizzazione del nuovo plesso scolastico nella città alta.

"Abbiamo effettuato un sopralluogo alla costruenda scuola del Funtanin, un’opera importante e attesa dai cittadini" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Sta prendendo forma un edificio moderno, progettato con grande attenzione alla qualità degli spazi e alla funzionalità: aule luminose, ambienti dedicati alle attività di laboratorio e spazi pensati per favorire l’apprendimento".

"Sarà una scuola dotata di tutti i servizi necessari per garantire ai nostri studenti un’offerta educativa efficiente e all’altezza della nostra città" - sottolinea il primo cittadino.