Lavori alla rotonda di Vallecrosia, Perri: "Intervento concluso in una sola giornata"

"Desidero ringraziare la ditta incaricata per la celerità e la professionalità con cui ha eseguito i lavori, nonché la polizia locale per l’attenta gestione del traffico durante tutte le fasi dell’intervento" - commenta soddisfatto il sindaco Fabio Perri - "Ci scusiamo per il disagio arrecato alla cittadinanza ma desidero sottolineare che un intervento previsto inizialmente in tre giorni è stato concluso in una sola giornata, grazie a un’organizzazione efficace e a un lavoro puntuale. La strada resterà chiusa nella giornata di domani esclusivamente per un’ora, al fine di completare l’asfaltatura del tratto interessato".

"I lavori non si sono potuti svolgere in orario notturno poiché, durante le operazioni di scavo, era necessaria la presenza delle maestranze dei sottoservizi (telecomunicazioni, energia elettrica, rete idrica e gas), che avrebbero potuto intervenire immediatamente in caso di necessità. Tale presenza non sarebbe stata garantita nelle ore notturne" - sottolinea il primo cittadino - "Si è scelto, pertanto, di optare in una fascia oraria che lasciasse libere le prime ore del mattino proprio per permettere alle scuole l'ingresso in comodità e ai lavoratori di avere il minimo disservizio. Grazie a un’attenta pianificazione e a un lavoro svolto con la massima cura, non si sono verificati imprevisti e l’intervento è stato completato in modo tempestivo e sicuro. Grazie a tutti per la collaborazione e la comprensione".