Manutenzioni straordinarie nei cimiteri comunali di Sanremo: interventi a Poggio, Verezzo e Valle Armea

Proseguono in questi giorni le manutenzioni straordinarie nei cimiteri comunali, dopo gli interventi già ultimati nei mesi scorsi. Gli ultimi lavori hanno interessato il cimitero della frazione di Poggio, dove è stato effettuato il livellamento di una porzione di pavimentazione, eliminando un avvallamento che rendeva impossibile l’utilizzo della scala a servizio dei loculi. Un intervento che ha permesso di risolvere un annoso problema, più volte segnalato dai cittadini, restituendo la piena fruibilità dell’area in totale sicurezza.

Altri lavori hanno riguardato gli interni delle chiesette cimiteriali di Verezzo e Poggio, con il rifacimento degli intonaci. In entrambe le strutture si procederà inoltre con l’installazione di nuove finestre, migliorando così le condizioni generali degli spazi. Presso il cimitero ebraico di Valle Armea, infine, è stata riposizionata la lapide alla memoria delle persone deportate, collocandola su un nuovo basamento in una zona più centrale, così da valorizzarla ulteriormente e renderla più visibile.

“Seguiamo con grande attenzione il piano di manutenzione dei sette cimiteri cittadini, compresi quelli frazionali” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara. “Il nostro obiettivo è mantenere un costante monitoraggio dello stato dei vari siti, accogliendo anche le segnalazioni dei cittadini, per intervenire tempestivamente sulle parti danneggiate. In questo modo preserviamo decoro e pulizia e garantiamo la sicurezza di tutti coloro che si recano a far visita ai propri defunti”.