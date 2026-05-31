Il ponte della Repubblica anticipa l'estate: boom di presenze sul litorale (Foto)

L'estate è ormai alle porte e il ponte della Festa della Repubblica ha rappresentato l'ultima grande occasione prima dell'inizio della stagione calda per concedersi qualche giorno di relax al mare. Complice il calendario particolarmente favorevole, con il 2 giugno caduto di martedì, molti turisti hanno scelto di approfittare del lungo weekend arrivando già nella giornata di venerdì e trasformando la festività in una vacanza di cinque giorni tra sole, spiagge e passeggiate sul litorale.

A fare il resto è stato il meteo. Per tutto il ponte il tempo si è mantenuto stabile e soleggiato, con temperature comprese tra i 20 e i 25 gradi e punte ancora più elevate tra venerdì e sabato, quando le massime hanno sfiorato i 30 gradi, regalando un autentico assaggio d'estate.

Le spiagge sono state prese d'assalto fin dalle prime ore del mattino da residenti e visitatori. In molti hanno scelto di stendersi al sole per le prime tintarelle della stagione, mentre i più coraggiosi non hanno rinunciato a un bagno in mare. Non solo arenili però: il notevole afflusso turistico si è fatto sentire anche nel centro cittadino, dove le vie principali sono rimaste animate e trafficate per gran parte della giornata, tra persone a passeggio, famiglie e gruppi di vacanzieri intenti a godersi il clima favorevole.

Le giornate più affollate sono state quelle di venerdì e sabato, coincise con le temperature più elevate e con l'arrivo della maggior parte dei turisti. Un movimento che ha dato ulteriore vitalità al territorio, confermando ancora una volta l'attrattiva della costa ligure durante i ponti primaverili.

La parentesi di bel tempo dovrebbe accompagnare il territorio fino alla conclusione della festività. Le previsioni indicano infatti condizioni stabili e soleggiate per quasi tutto il periodo, con soltanto una lieve possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio di martedì, quando ormai il ponte sarà giunto al termine e gran parte dei visitatori avrà già intrapreso il viaggio di ritorno.