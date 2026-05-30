Porto Vecchio di Sanremo, rimossi dai fondali rifiuti e materiali inquinanti: torna la giornata del mare pulito (Foto e video)

Torna la quattordicesima edizione dell’iniziativa dedicata alla pulizia dei fondali del Porto Vecchio di Sanremo, promossa dal Consolato del Mare di Sanremo in sinergia con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

L’attività, ormai divenuta un appuntamento consolidato per la città, ha rappresentato ancora una volta una concreta testimonianza dell’impegno delle associazioni promotrici nella tutela dell’ambiente marino e nella sensibilizzazione della cittadinanza verso il rispetto del mare e del suo ecosistema.

Alle operazioni hanno partecipato un subacqueo professionale di Sanremo, i militari del Nucleo Subacquei della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova, numerosi volontari del Consolato del Mare e dell’ANMI, oltre agli operatori della nettezza urbana messi a disposizione dal Comune di Sanremo, che anche quest’anno ha garantito il proprio importante patrocinio all’iniziativa.

L’intervento ha consentito di recuperare dai fondali numerosi rifiuti accumulatisi nell’area portuale, contribuendo in modo significativo alla salvaguardia dell’ambiente marino e del Porto Vecchio. Un risultato che si inserisce nel solco delle precedenti edizioni, grazie alle quali nel corso degli anni sono state rimosse ingenti quantità di materiali inquinanti, a beneficio dell’intero ecosistema portuale.

"Abbiamo iniziato già lo scorso mese con le pulizie dei fondali - spiega il comandante della guardia costiera Alessio Fumarola - Anche oggi abbiamo rimosso ingenti quantità di rifiuti pericolosi e ingombranti che costituiscono un pericolo per flora e fauna locali, oltre che per le imbarcazioni. Nei prossimi mesi ci sarà una mirata attività di ricognizione dei fondali per provvedere alla rimozione. Grazie alla buona volontà delle associazioni e degli enti coinvolti stiamo cercando di garantire standard elevati alla situazione di questo porto".

"C'erano meno detriti rispetto agli scorsi anni, però sempre troppe rispetto a quanto ci aspettiamo - incalza Gianluigi Davigo, presidente dei consoli del mare di Sanremo - diciamo che purtroppo questa giornata continua a mantenere la propria utilità e importanza. Sono coinvolte circa 40 persone, tra cui spendiamo un ringraziamento per il Comune di Sanremo, che dà il patrocinio, il sommozzatore Fabio Avagnina, alla croce rossa italiana, all'associazione u Luvassu e alla capitaneria di porto locale".

E in rappresentanza dell'amministrazione è intervenuto il sindaco Alessandro Mager: "Questa è un'iniziativa che prosegue ormai da diversi anni e che possiamo solamente sostenere. Questo porto è un patrimonio a cui dobbiamo tenere e sostenerlo per dare ai cittadini il meglio possibile".