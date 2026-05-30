Cercasi addetta alle pulizie per struttura ricettiva: aperta la selezione con contratto e invio curriculum

Una struttura ricettiva è alla ricerca di un'addetta alle pulizie da inserire nel proprio organico con regolare contratto di lavoro. L'annuncio è rivolto a persone interessate a svolgere attività legate alla pulizia e al riordino degli ambienti della struttura, contribuendo a garantire elevati standard di accoglienza e igiene per gli ospiti.

“Si cerca un'addetta alle pulizie con contratto per struttura ricettiva”, si legge nel comunicato diffuso dalla proprietà, che invita le candidate interessate a presentare la propria domanda. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email a.ilgrande72@gmail.com. “Si chiede di inviare il curriculum all'indirizzo indicato”.