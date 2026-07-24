Sante messe, processione e festino: Vallecrosia al Mare si prepara a celebrare San Rocco (Foto)

Momenti di preghiera, processione e tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza. Vallecrosia al Mare si prepara a festeggiare il santo patrono: San Rocco.

"In preparazione alla festa patronale di San Rocco, un momento tanto atteso sia dai cittadini che dai turisti, il 13, il 14 e il 15 agosto verrà celebrata alle 18 la santa messa nel santuario di San Rocco" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Il 13 agosto alle 18 vi sarà il solenne inizio del triduo con le autorità cittadine e il comitato dei festeggiamenti. Per l'occasione il predicatore sarà don Simone Indiati, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice".

Il 16 agosto la comunità si riunirà, come da tradizione, per festeggiare il santo patrono. "Il 16 agosto, alle 8.30, verrà celebrata la santa messa nel santuario mentre alle 10 vi sarà la santa messa nella chiesa parrocchiale" - afferma don Rito - "Nel pomeriggio, invece, alle 17.30 è prevista la solenne celebrazione nella chiesa parrocchiale. Seguirà poi la processione con la statua del santo patrono, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, che attraverserà diverse vie della città: via San Rocco, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via Roma, via San Rocco, per poi concludersi nella chiesa parrocchiale".

Tornerà anche l'atteso e tradizionale festino organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del Comune nella parrocchia di San Rocco per celebrare il Ferragosto e il santo patrono della città della famiglia. Le serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza saranno il 14, il 15 e il 16 agosto dalle 19.30. "Il 14 agosto animeranno la serata Giacomo e i Mirage mentre il 15 e il 16 agosto vi sarà Mariella Group" - svela don Rito - "Il 18 agosto, invece, verrà organizzata una cena di beneficenza".