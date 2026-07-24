Prenatal lascia Sanremo dopo quasi sessant'anni: il punto vendita di piazza Eroi chiuderà l'8 agosto (Foto)

Si chiuderà l'8 agosto una pagina lunga quasi sessant'anni di commercio nel centro di Sanremo. Prenatal, storico marchio dedicato al mondo dell'infanzia, ha annunciato la cessazione dell'attività del punto vendita di piazza Eroi, invitando la clientela a fare riferimento al negozio di Imperia, in via Nazionale.

La presenza del marchio nella Città dei Fiori affonda le proprie radici negli anni Sessanta, quando il negozio aprì in via Gaudio, all'angolo con via Matteotti, diventando nel tempo un punto di riferimento per generazioni di famiglie. Negli anni successivi il trasferimento in piazza Eroi, dove l'attività ha continuato a operare fino alla decisione di chiudere definitivamente.

Sulle vetrine del negozio è comparso in questi giorni il manifesto che comunica la data dell'ultima apertura: 8 agosto. Dopo quella data resterà operativo soltanto il punto vendita di Imperia.

La chiusura arriva in un momento in cui piazza Eroi continua a vivere una fase di profonda trasformazione. La realizzazione del parcheggio interrato e della nuova piazza procede da oltre tre anni e, come raccontato più volte in questi mesi, la presenza del cantiere continua a rendere più complessa la quotidianità delle attività economiche della zona, tra modifiche alla viabilità, accessi meno immediati e un contesto ancora lontano dall'assetto definitivo.

Allo stesso tempo, il comparto commerciale dell'area continua a mostrare anche segnali di vitalità, con nuove aperture registrate negli ultimi mesi. La chiusura di Prenatal rappresenta però la fine di una presenza storica nel cuore della città, destinata a lasciare un vuoto in un settore, quello dell'infanzia, che per decenni ha trovato nel negozio un punto di riferimento per molte famiglie sanremesi.