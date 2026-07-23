Taggia celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento: sabato mattina iniziative in piazza Chierotti

Sabato prossimo Arma di Taggia aderirà alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento (World Drowning Prevention Day), ricorrenza istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per promuovere la cultura della sicurezza in acqua e ridurre il numero degli incidenti legati alla balneazione. Per l'occasione il Comune di Taggia, in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Pubblica Assistenza Croce Verde Arma Taggia e la FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico, organizza una mattinata aperta a cittadini e turisti nel territorio insignito della Bandiera Blu.

L'appuntamento è in programma dalle 10 alle 12 in piazza Tiziano Chierotti, dove sarà allestito un punto informativo dedicato alla prevenzione e alla sicurezza balneare. Il personale delle realtà coinvolte sarà a disposizione del pubblico per fornire indicazioni pratiche sui corretti comportamenti da adottare in mare e in acqua, illustrando anche le principali nozioni di base relative al salvamento acquatico. Un'occasione per approfondire temi fondamentali che possono contribuire a prevenire situazioni di pericolo durante la stagione estiva.

L'iniziativa punta a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, sensibilizzando residenti e visitatori sull'importanza della prevenzione e della conoscenza delle regole di sicurezza. L'obiettivo è quello di diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla balneazione, promuovendo comportamenti responsabili e una cultura della sicurezza che rappresenta uno degli elementi distintivi delle località costiere attente alla tutela di cittadini e turisti.